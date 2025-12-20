Gălățenii au primit vizita piteștenilor sâmbătă, de la ora 17:00, în etapa cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României, pe stadionul ”Oțelul”.



La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Laszlo Balint a înregistrat toate cele trei puncte



Bogdan Andone admite, după eșecul cu Oțelul: ”Au jucat mai bine, am făcut un meci slab”



După meci, Bogdan Andone, antrenorul oaspeților, a admis că Oțelul Galați a fost echipa mai puternică, dar și că elevii săi au făcut un meci slab.



”Am făcut un meci slab, Oțelul a jucat mai bine. Ne-au lipsit multe lucruri. Să vedem cum ne reunim. Sunt supărat, dezamăgit, încheiem anul cu o înfrângere într-un meci important. Sper să avem altă abordare la revenire, nici nu va fi o pregătire de iarnă, va fi readaptare la efort, pe 3 ne reunim și pe 16 jucăm.



Vom încerca să facem punctele pentru a intra în play-off. Am pregătit, știam ce avem de făcut, la pauză am recapitulat, dar accidentarea lui Tudose ne-a dat peste cap, am improvizat cu Sierra. Sunt greșeli pe care nu trebuia să le facem.



Petro a mai marcat din acea poziție, știam fiecare ce are de făcut, unde trebuie să se poziționeze. Golurile se marchează din greșeli. E mult de muncă. Trebuie să ne mulțumim cu locul 5, l-am câștigat prin muncă.



Am riscat pe final, ori 1-2 ori 1-3 tot aia era. S-a dus și Garutti în atac, și Sadriu, s-a riscat totul. Nu am egalat, nu am găsit opțiuni și soluții să ducem mingea în careu. Sper să tragem învățămintele necesare după acest eșec.



Nu cred că vor fi multe plecări. Ca oferte concrete, nu s-a primit nimic. Nu știu dacă e pentru Caio, Dani nu mi-a zis nimic. În funcție de plecări, vor mai fi sau nu veniri. Poate una, două veniri.



Eu sunt mulțumit de lotul pe care îl avem, mi-aș dori să rămân cu aceiași jucători, s-au cristalizat idei de joc, nu sunt adeptul de a face schimbări doar de dragul de a face schimbări”, a spus Bogdan Andone după meci.

