Cui i se datoreaza progresul lui Dennis Man: "Asta a contat foarte mult!" Gigi Becali, laudat pentru deciziile luate in ultimele luni

Fostul mare jucator al celor de la Steaua Bucuresti, Ilie Dumitrescu, a vorbit despre progresul lui Dennis Man.

Component al Generatiei de Aur, Ilie Dumitrescu a declarat ca decizia pe care a luat-o Gigi Becali cand l-a readus la echipa pe Thomas Neubeurt a fost cea care l-a ajutat pe Dennis Man cel mai mult.

"Eu cred ca are nevoie de ceva timp si Man, are nevoie de cateva luni, trebuie sa se adapteze la Parma. Si mai este o chestie care, din punctul meu de vedere, a contat foarte, foarte mult.

Ma refer la faptul ca jucatorii de la FCSB au ajuns sa fie la un nivel foarte bun, dupa ce Gigi a facut aceasta miscare cu Neubert, care a ridicat stacheta din punct de vedere fizic.

Nu uitati cum aratau fotbalistii inainte sa revina el si cum incep sa arate acum. Eu am spus de mai multe ori treaba aceasta. Si la Man a fost la fel", a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Fostul mare fotbalist si antrenor al ros-albastrilor l-a laudat si pe Gigi Becali pentru acest transfer si a explicat si ce merite are patronul FCSB-ului:

"De asta spun ca 13 milioane de euro, fara sa ai prezente in grupe de Champions League, fara prezente in Europa League si fara sa ai meciuri importante, de referinta la nivel de echipa nationala, este intr-adevar o suma record realizata de FCSB si, in special, de Gigi Becali. Si mai ales in pandemie! Asta e o mare perfomanta", a adaugat Dumitrescu.