"Il trimit la inchisoare!" Atac DEVASTATOR al Anamariei Prodan la adresa lui Gigi Becali dupa ultimele declaratii: "Se uita in oglinda? Eu l-am ridicat pe el!"

Anamaria Prodan a reactionat imediat la ultimele dezvaluiri facute de Gigi Becali.

Gigi Becali a declarat dupa meciul cu Poli Iasi ca jucatorii pe care ii are la echipa sunt obligati sa renunte la contractele cu Anamaria Prodan dupa scandalul monstru izbucnit din cauza transferului lui Man.

Anamaria Prodan a iesit la atac, cu dezvaluiri incredibile, dar si cu amenintari socante.

"Sa plateasca Gigi Becali clauzele jucatorilor. Se face de ras zilnic. Dar mai mult oare poate Gigi Becali ? Ne suparam degeaba. De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Se face de ras in fata jucatorilor. In fata tarii.

Dar repet. Toti il stiu. Circul lui, nu-l face nimeni. Cu mine, insa, o sa-i fie foarte greu. Eu nu-s prostalaii care ii spun cat e de frumos, de bun, de minunat. Aia in spatele lui lesina de ras ! Este penibil. Ne luptam fara doar si poate. Are bani sa achite clauzele jucatorilor.

Gigi are umeri? Saracul de el! Pai el se uita in oglinda? Are 1 metru, cu mainile ridicare pe scaunel! Eu l-am ridicat pe el. Ca saracul se chinuie sa ia campionatul de ani.

Ma ruga sa vorbesc in presa de el. Sa zic ca are bani multi. Ca nu-i pasa de nimeni si de nimic. Se gudura pe langa mine cand ma auzea vorbind la tv. El, saracul, suna disparat sa-l bage in direct. Pe mine ma suna de la emisiuni. Imi e tare mila de el. Este atat de mic si la statura si la creier. Daca mai vorbeste de familia mea sau de sotul meu, jur ca-l trimit la puscarie", a declarat Anamaria Prodan pentru playsport.ro.