Fotbalistul care l-a dat pe spate pe Ioan Becali: ”Cel mai bun român! A făcut meciuri extraordinare”



Agentul l-a numit pe Andrei Rațiu (27 de ani) cel mai bun jucător român al anului 2025. Cotat la 18 milioane de euro de site-urile de specialitate, fundașul dreapta este legitimat la Rayo Vallecano din august 2023.



Ioan Becali a explicat însă faptul că, dacă Dennis Man ar fi avut un start de an cu Parma la fel cum a evoluat pentru PSV, atunci l-ar fi detronat pe Rațiu în topul său.



Rațiu a fost convocat de 36 de ori la naționala României, pentru care a înscris două goluri



”Cred că Rațiu a fost cel mai bun. În lipsă de altceva este Rațiu. Dennis și-a revenit prea târziu. Dacă ar fi început cum trebuie la Parma și continua cu parcursul de la PSV, ar fi cucerit din nou locul 1.



Rațiu e un fundaș bine făcut și joacă în Primera Division (n.r. La Liga). Cred că are un agent spaniol, pentru că el e crescut acolo. E tânăr, are 26 de ani și poate să prindă un contract bun.



A fost cel mai constant, a făcut niște meciuri extraordinare, chiar dacă în ultimul timp nu a mai dat același randament, în special la echipa națională. E un fundaș cu valențe ofensive. Se caută astfel de jucători”, a spus Ioan Becali, potrivit fanatik.



Cifrele lui Andrei Rațiu



Rațiu a fost legitimat de-a lungul timpului la Villarreal, SD Huesca, ADO Den Haag și Rayo Vallecano, unde mai are contract până la finalul stagiunii 2029/30.

