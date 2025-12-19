Formația din Bănie a încheiat faza principală pe locul 25, astfel că parcursul european al Universității Craiova se oprește în faza grupelor.

Mario Iliopoulos, fermecat de Anzor Mekvabishvili

Presa din Grecia a relatat că Mario Iliopoulos, patronul celor de la AEK Atena, a fost absolut fermecat de un jucător al oltenilor.

Anzor Mekvabishvili este fotbalistul de la Universitatea Craiova care l-a dat pe spate pe finanțatorul grupării elene. După fluierul final, în timp ce își îmbrățișa jucătorii, Iliopoulos a mers la Mekvabishvili și l-a felicitat pentru prestația avută. Cei doi au schimbat câteva cuvinte înainte ca Mekvabishvili să se retragă la vestiare.

Rămâne de văzut dacă patronul celor de la AEK Atena a fost atât de impresionat de Mekvabishvili încât să îl oferteze pe fotbalist sau dacă totul s-a rezumat la niște felicitări scurte.

”Patronul lui AEK, în momentul în care aștepta să-și îmbrățișeze propriii jucători pentru calificarea uriașă, s-a oprit în fața georgianului și l-a felicitat, recunoscându-i dăruirea totală și talentul, remarcându-l dintre adversari.

Mijlocașul în vârstă de 24 de ani i-a mulțumit și a părăsit stadionul puțin mai liniștit, câștigând apreciere și respect după un thriller european pe care îl va ține minte mult timp”, au scris grecii de la Gazzetta.gr.

Decizie radicală pentru doi jucători de la Universitatea Craiova

Potrivit 3minute.net, în urma dezamăgirii suferite în Conference League, șefii din Bănie vor să se despartă chiar în această iarnă de doi dintre jucătorii oltenilor, Lyes Houri și Vasile Mogoș.

