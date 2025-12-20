Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham după aproape un an de la accidentarea foarte gravă suferită la ligamentul încrucișat anterior.

Ce scrie pe site-ul lui Tottenham după revenirea lui Radu Drăgușin

Drăgușin face parte din lotul echipei lui Thomas Frank pentru derby-ul cu Liverpool. Internaționalul român a început partida pe banca de rezerve și rămâne de văzut dacă tehnicianul danez îl va trimite pe teren.

”Radu Drăgușin face parte din lot pentru prima dată după aproape 11 luni, după ce a revenit în urma unei accidentări la ligamentul încrucișat anterior suferite în luna ianuarie”, scrie pe site-ul lui Tottenham.

Echipele de start la Tottenham - Liverpool

Tottenham: Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Spence – Bentancur, Gray – Kudus, Bergval, Simons – Kolo Muani

Rezerve: Danso, Davies, Drăgușin, Johnson, Kinsky, Odobert, Palhinha, Richarlison, Tel

Liverpool: Alisson – Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz - Ekitike

Rezerve: Chiesa, Frimpong, Isak, Lucky, Mamardashvili, Ngumoha, Nyoni, Ramsay, Robertson

