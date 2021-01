Imagini incredibile in fata Palatului lui Gigi Becali din centrul Bucurestiului! S-au adunat sa-i ceara bani dupa ce au aflat de transferul lui Man! Imaginea momentului

Becali a dat lovitura! L-a vandut pe Man cu 13 milioane de euro la Parma.

FCSB va trebui sa directioneze aproape 1,5 milioane catre UTA, care a pastrat 11% din drepturile de transfer ale jucatorului dupa ce l-a vandut la FCSB in 2017, in schimbul a 400 000 de euro.

Banii de la Parma n-au intrat inca in conturile FCSB, dar persoanele fara posibilitati pe care Becali le-a obisnuit cu gesturi caritabile s-au adunat in fata Palatului pe care patronul clubului il detine in Piata Victoriei. Au vrut ca Gigi sa-i ajute si s-au bucurat cand au gasit deschisa poarta din fata constructiei vechi de peste 100 de ani. De obicei, acesta e semnul ca Becali se afla inauntru. Playsport a publicat o imagine din fata Palatului, realizata in aceasta dupa-amiaza, imediat dupa anuntul ca Man e oficial fotbalistul Parmei.

In urma cu mai multe luni, Becali le-a cerut cersetorilor care obisnuiau sa faca rand in fiecare weekend la resedinta sa de lucru sa nu-l mai caute, suparat dupa ce multi dintre acestia incercau sa 'sara' ordinea pentru a primi bani de mai multe ori.