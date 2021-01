"Lui Dennis Man ii expira contractul cu ea si ne va alege pe noi!" Anuntul MOMENTULUI in scandalul dintre Giovanni Becali si Anamaria Prodan! Cel care a negociat transferul a spus tot

Dennis Man (22 ani) a plecat la Parma Calcio dupa 4 ani si jumatate petrecuti la FCSB.

Transferul lui Dennis Man a declansat un adevarat scandal intre Anamaria Prodan si familia Becali, dupa ce Gigi si Giovanni au negociat pe ascuns transferul lui Man la Parma, in ciuda faptului ca si impresarul jucatorului avea oferta de la italieni pentru el.

Dennis Man nu a mers in Italia alaturi de reprezentantul sau, Anamaria Prodan, ci alaturi de Giovanni Becali, imaginea firmei de impresariat pe care o conduce Dragos Sarbu. Mai mult decat atat, fostul agent a dezvaluit ca Sarbu a fost cel care a negociat si s-a ocupat de transferul lui Man.

Dragos Sarbu a vorbit despre mutarea realizata cu ajutorul firmei sale, dar si despre conflictul cu Anamaria Prodan.

"Referitor la faptul ca Man nu va mai vrea sa fie impresariat de doamna Anamaria vreau sa fac niste precizari. Nu a fost fortat de nimeni. Eu stiu ca el mai are cateva luni contract cu Anamaria, dar nu mai doreste sa isi prelungeasca contractul de reprezentare cu dansa. Iar, daca ne-a ales pe noi, atunci ce vina are firma mea? Traim in democratie.

Si apropo de numele Becali, vreau sa va mai spun ceva. Eu cand ma duc in Turcia oamenii ma striga Becali. Da, ati auzit bine. Mi se spune acolo Becali. Ma mandresc cu acest nume. Nu vreau sa intru in niciun scandal, deoarece eu am multa treaba in aceasta meserie si doresc sa ma concentrez pe meseria noastra, nu pe scandaluri.

Nu am vrut sa intru in nicio polemica cu Anamaria Prodan, dar am vazut ca mi-a implicat numele in aceste discutii, dupa transferul lui Dennis Man la Parma. Eu nu sunt paravanul nimanui. Firma este pe numele meu, iar noi activam pe PFA. Totul este la vedere, actele sunt ok, totul se fiscalizeaza, n-am facut nimic ilegal. Daca apare si numele Becali, apare pentru ca eu aveam nevoie sa ma folosesc de acest nume ca si brand.

Nea Giovanni si nea Victor sunt cunoscuti peste tot in lumea asta, iar pe mine ma ajuta sa ma folosesc ca si brand de numele Becali. Eu am tinut acesta firma in viata, atunci cand domnii Giovanni si Victor erau in puscarie si tot eu o ajut in continuare cu ce pot. Repet: nu sunt paravanul nimanui", a spus Dragos Sarbu pentru ProSport.