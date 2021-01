EXCLUSIV | "Ia 35 000 de euro pe luna si ramai la mine!" Fotbalistul la care Gigi Becali nu ar RENUNTA: "De unul ca el e nevoie neaparat in echipa!"

Gigi Becali a reusit cel mai mare transfer din istoria Ligii 1, insa dupa plecarea lui Man nu mai este dispus sa renunte la jucatori.

FCSB l-a vandut pe Dennis Man la Parma pentru 13 milioane de euro, dar Gigi Becali nu mai este dispus sa piarda jucatori pentru a se asigura ca va castiga titlul in Liga 1.

Desi si-a pierdut golgheterul, Becali are in continuare jucatori importanti pe care se poate baza la echipa, iar capitanul Tanase este unul dintre ei. Decarul ros-albastrilor este al doilea marcator dupa Man, la un gol in spatele extremei care a plecat in cursul zilei de joi spre Parma.

Intrebat despre o posibila plecare a capitanului, dupa ce au aparut mai multe zvonuri legate de faptul ca Tanase a refuzat sa isi prelungeasca intelegerea si ar avea deja oferte, Gigi Becali a raspuns sincer in interventia din cadrul emisiunii "Ora exacta in sport".

Totodata, Becali a dezvaluit ca ar fi dispus sa ii mareasca salariul lui Tanase doar pentru a-l tine la echipa. Mijlocasul ofensiv are in prezent cel mai mare salariu de la FCSB, insa a refuzat marirea cu inca 5 000, dupa cum dezvaluia Becali recent, pentru ca spera sa prinda un transfer in strainatate.

"Nu cred ca pleaca, nu am nicio oferta, nu mai pleaca nimic, acum luam campionatul. Nu mai vindem, gata! Ce facem, uitam de campionat? Eu am marfa de mare lux la academie. Am tineri de 15-16-17 ani care vor veni in continuu.

Problema e ca trebuie sa ii imbin, nu pot sa ii dau pe toti de 23, 24 de ani si sa raman doar cu tinerii. Trebuie maturitate, experienta, ca sa iei campionatul. Tanase, de exemplu. Daca vad ca are oferte si merge la echipe mici, ii zic: 'Ba, Tanase, ia vino tata incoace. Cat ai tu salariul? Ia 30 000 sau 35 000 de euro pe luna, ramai la mine'. De un Tanase e nevoie neaparat", a spus Gigi Becali la PRO X.

In acest sezon, Florin Tanase a inscris 14 goluri pentru FCSB in 17 meciuri jucate, in toate competitiile, si a oferit si 3 pase de gol.