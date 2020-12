Antrenorul care i-a numit pe romani "tigani", suspendat cinci meciuri pentru ca a jignit si arbitrii din Turcia

Buruk a avut o noua iesire in afara regulamentului, dupa ce a jignit brigada lui Ovidiu Hategan, in contextul "Cazului Coltescu".

Okan Buruk, antrenorul campioanei Istanbul Basaksehir, a fost suspendat cinci meciuri de Comisia de Disciplina a Federatiei Turce de Fotbal si a fost amendat cu 4.200 de euro (38.000 lire turcesti), pentru comportament nesportiv fata de un arbitru. Acesta a primit cartonasul rosu pentru comportamentul sau la adresa arbitrului Bahatin Simsek, care a condus derby-ul cu Fenerbahce, din etapa a 14-a a Super Lig, pierdut cu 1-4 in deplasare. Dupa eliminarea sa de pe banca, in minutul 71, Buruk ar fi continuat injuriile si protestele verbale la adresa brigazii de arbitri, acestia consemnand in raportul de joc comentariile nesportive al tehnicianului. Istanbul BB ocupa pozitia a 16-a in clasamentul primei ligi turce, fiind la patru puncte de retrogradare, si a terminat pe ultimul loc grupa de Champions League.

Okan Buruk a fost unul dintre cei mai vehementi contestatari ai brigazii romanesti de arbitri de la meciul cu PSG, din grupele Champions League. Atunci, antrenorul turcilor a amplificat si s-a raliat protestelor secundului Pierre Webo si rezervei Demba Ba, care au acuzat ca au fost abuzati rasial de Sebastian Coltescu, al patrulea oficial al meciului. Acesta l-ar fi indicat pe primul ca "ala negru", pentru a fi eliminat de centralul Ovidiu Hategan, dupa ce protestase in mod repetat si adusese injurii membrilor brigazii. In timpul protestelor de pe teren, Buruk a fost inregistrat in timp ce le spunea arbitrilor ca ”In tara mea, romanii sunt tigani! Dar nu am voie sa ii numesc tigani aici”, motiv pentru care echipa turca este, la randul ei, investigata de UEFA pentru jigniri rasiste.

Ulterior, dupa interventia presedintelui Erdogan, a mai multor inalti oficiali turci si a presei turce, scandalul a luat amploare internationala, dar arbitrii romani au fost aparati inclusiv de oameni de fotbal de culoare, precum fostul mare fotbalist John Barnes sau internationalul englez Micah Richards, care au motivat ca sintagma folosita de Coltescu nu este rasista in limba romana si ca scandalul a fost alimentat artificial. La reluarea meciului, cu o brigada de arbitri din Olanda, PSG a castigat cu 5-1.

Okan Buruk (47 ani) are o medalie de bronz la Mondialul din 2002 cu nationala Turciei si a evoluat pentru Galatasaray (1991-2001, 2006-2008), unde fost antrenat de Mircea Lucescu si a fost coleg cu mai multi jucatori romani, precum Gica Hagi, Gica Popescu, Iulian Filipescu, Adrian Ilie sau Iosif Rotariu, dar si la Inter Milano (2001-2004), Besiktas (2004-2006) si Istanbul BB (2008-2010). El antreneaza pe Istanbul BB din 2019, castigand titlul in sezonul trecut, inainte pregatindu-le pe Elazigspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Goztepe, Akhisarspor si Caykur Rizespor.