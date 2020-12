L-au distrus pe Coltescu, dar au probleme acasa! Problemele rasiste si xenofobe ale fotbalului turc din ultimii ani

In Turcia, Coltescu e rasist pentru ca a spus "ala negru", dar echipele kurde sunt jucate in picioare de federatie si cluburile adverse.

Presedintele Erdogan, ministrul Sportului si politicienii turci, fotbalistii turci si oficialii lui Istanbul BB au infierat remarca considerata rasista a lui Sebastian Coltescu de la meciul cu PSG. Insa, in timp ce turcii sunt sensibili la rasismul altora si l-au distrus prin declaratii pe arbitrul roman, doar pentru ca l-a indicat pe antrenorul secundul Pierre Webo ca "ala negru", in fotbalul turc exista incidente rasiste si xenofobe care nu se bucura de aceeasi atentie, unele fiind mult mai grave.

EMRE BELOZOGLU, CONDAMNAT PENTRU RASISM LA A PATRA INCERCARE

Emre Belozoglu este unul dintre cei mai faimosi fotbalisti turci din istorie. In 2006, in perioada in care evolua in Premier League, la Newcastle United, a fost acuzat de FA ca a folosit insulte rasiste impotriva adversarilor Joseph Yobo, Tim Howard and Joleon Lescott de la Everton. La un an de la acest incident, el a fost acuzat din nou de acelasi lucru, dupa ce l-ar fi abuzat rasial pe El Hadji Diouf (Bolton), care a refuzat insa sa depuna plangere. In acelasi an, Belozoglu a fost pus in fata unei a treia acuzatii, victima fiind atunci Alhassan Bangura (Watford). In aprilie 2012, pe cand era legitimat la Fenerbahce, Emre a fost acuzat ca a facut comentarii rasiste adresate lui Didier Zokora, fotbalistul lui Trabzonspor, caruia i-a strigat "Fucking nigger!" ("Negru nenorocit!"). Doi ani mai tarziu, el a fost condamnat la doua luni si jumatate de inchisoare cu suspendare pentru aceste jigniri, devenind primul fotbalist turc care a primit o condamnare pentru rasism, dar nu a primit nicio suspendare sportiva.

AU ARUNCAT BANANE PE TEREN

In 2013, clubul Fenerbahce a aparat cu inversunare doi fani care aveau in mana banane si strigau injurii catre jucatorii de culoare Didier Drogba si Emmanuel Eboue, legitimati la Galatasaray. S-a organizat o conferinta penibila de presa in care unul dintre suporteri a spus ca suferise o operatie si ca doctorul ii prescrisese o dieta cu fructe, iar prietenul sau il atentionat ca are o banana pentru el. Drogba a postat atunci cateva mesaje pe retelele de socializare, in care acuza ca spectatorii i-au strigat ca e "maimuta". Cele doua goluri ale meciului au fost marcate de Pierre Webo, care evolua la Fenerbahce, care nu a avut nicio reactie la gesturile rasiste ale propriilor fani, ci chiar a incercat sa aplaneze scandalul.

SALUT MILITAR COTESTAT

In 2019, Federatia Germana de Fotbal si UEFA au atras atentia ca fotbalistii turci sa nu mai execute salutul militar dupa marcarea golurilor. Chestiunea a intrat in atentia celor doua foruri, dupa ce jucatorii nationalei Turciei au salutat cu mana la frunte, asa cum fac militarii, dupa goluri marcate contra Albaniei si Frantei, ei fiind imitati apoi de alti jucatori profesionsti si amatori din campionatele europene. S-a considerat ca salutul, copiat inclusiv de vedetele Germaniei, Emre Can si Ilkay Gundogan, ar fi un mesaj de suport pentru fortele armate turce si pentru dictatorul Recep Tayyip Erdogan, care intervenisera in forta in regiunea kurda a tarii, in Libia sau in Siria, facand mii de victime, si se pregatea sa ajute Azerbaidjanul in enclava Nagorno-Karabah, dar si pentru islamul militant promovat de guvernul turc. S-a considerat ca gestul reprezinta o provocare, un gest de discriminare etnica si de suport pentru razboi si violenta.

ECHIPA KURDA, RETRASA DIN COMPETITIE DUPA CE A ACUZAT DISCRIMINAREA

Clubul Cizrespor a anuntat, in februarie 2020, ca se retrage din Liga a 3-a turca, acuzand Federatia Turca de Fotbal de xenofobie si discriminare, motivarea fiind ca jucatorii si oficialii nu mai vor sa aiba de-a face cu nationalismul fanilor adversi si cu arbitrajele defavorabile. Cu un an inainte, echipa a avut nevoie sa fie evacuata cu blindatele de pe stadionul din Serik, dupa ce fanii adversi au cantat cantece nationaliste turce si au intrat pe teren ca sa ii linseze pe kurzii din echipa. Desi echipa formata din etnici kurzi a fost victima unor greseli grave de arbitraj si a fost abuzata rasial, Federatia nu numai ca nu a luat nicio masura, dar a fost deschisa o investigatie disciplinara impotriva patronului Maruf Sefinc. Mai mult, echipa a primit o amenda pentru ca fanii ar fi avut un comportament neadecvat chiar la un meci cand se juca cu stadionul inchis, din cauza unei alte suspendari. De asemenea, clubului i-ar fi fost respinsa cererea de finantare a constructiei unui stadion modern, desi nu avea probleme cu dosarul depus. Orasul Cizre, situat pe fluviul Tigru, la granita Turciei cu Siria si Irakul, a fost, conform informatiilor Human Rights Watch, lovita grav de actiunile armatei turce, care au incercat sa destructureze o retea a Partidului Muncitorilor din Kurdistan, dar ar fi ucis zeci de civili, printre care si copii, in timpul procesului.

OFICIALII KURZI, BATUTI LA ISTANBUL

In 2016, mai multi membri ai clubului Amedspor din orasul Diyarbakir au fost batuti crunt de jucatorii si antrenorii lui Ankaragucu, chiar pe stadionul din Ankara, Capitala Turciei. Echipa, care ar fi ostracizata de autoritatile turce, dupa ce si-a schimbat numele din Diyarbakirspor in Amedspor, luand numele kurd al orasului unde evolueaza, a devenit victima actiunilor nationaliste ale fanilor adversi. De asemenea, autoritatile au comandat numeroase controale la club, echipei i se refuza cazarea in hotelurile din orasele unde are meciuri si a jucat de multe ori cu tribunele goale, pentru ca a avut stadionul suspendat de 63 de ori in trei sezoane. La un meci jucat la Sakarya, gazdele au pus pe tabela un film de prezentare a operatiunilor militare intreprinse de armata turca in zona kurda din Siria. In timpul meciului, fanii lui Sakaryaspor au proferat injurii xenofobe si echipa Amedspor a fost atacata la vestiare, unde s-a baricadat pana la sosirea escortei armate.

FOTBALIST KURD, ATACAT PE TEREN SI VICTIMA UNUI ATENTAT, DAR SUSPENDAT PE VIATA DIN FOTBAL

Fotbalistul cu origini kurde Deniz Naki a fost suspendat pe viata din fotbal si condamnat la 18 luni de inchisoare cu suspendare, pentru ca are un tatuaj pe brat cu cuvantul in kurda pentru "Libertate" si pentru ca a atras atentia pe retelele de socializare asupra atrocitatilor, care se petrec in regiunile majoritar kurde din Turcia si Siria. In 2018, spre masina in care se afla Naki pe autostrada A4 din Germania s-au tras focuri de arma dintr-un alt autovehicul care il urmarea, in timp ce cu un an inainte un fan l-a atacat pe teren in timp ce se pregatea sa execute o lovitura libera.

OBI MIKEL, ABUZAT RASIAL DE FANII LUI FENERBAHCE

In februarie 2020, clubul Trabzonspor a condamnat public faptul ca John Obi Mikel, fostul jucator al lui Chelsea si capitanul nationalei Nigeriei, a fost abuzat rasial de catre fanii lui Fenerbahce. Dupa ce echipa de la Marea Neagra a castigat meciul cu 2-1, iar Mikel a avut mai multe clinciuri in teren cu Emre Belozoglu, fanii lui Fenerbahce au invadat contul de instagram al nigerianului, trimitand numeroase mesaje rasiste si emoticoane cu banane.

PAPP, FACUT "TIGAN" DE FANII TURCI

Jucatorul lui CSU Craiova, Paul Papp, i-a acuzat la randul lui pe turci ca l-au facut "tigan" de multe ori, pe vremea cand evolua in prima liga din Turcia. "Ei fac prea mare scandal. Am jucat in Turcia si m-au facut de atatea ori tigan roman”, a scris fotbalistul pe Facebook, dupa incidentul Coltescu - Webo. Paul Papp a jucat 4 ani in Turcia, la Karabukspor si Sivasspor. De altfel, pe inregistrarea meciului PSG - Istanbul BB, se aude cum antrenorul lui Istanbul BB, Okan Buruk, a spus ca "in tara mea, se spune ca romanii sunt gypsy (n.r. - tigani). Dar eu nu pot sa spun 'tigan' aici“.