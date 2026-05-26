Lionel Messi suferă de suprasolicitare musculară, a anunţat clubul Inter Miami într-un comunicat, după ce starul argentinian a cerut schimbarea la meciul cu Philadelphia Union din MLS.

„După efectuarea unor examene medicale suplimentare, diagnosticul iniţial indică o suprasolicitare asociată cu oboseală musculară la nivelul ischiogambierilor piciorului stâng. Calendarul revenirii sale la activitatea fizică va depinde de progresul său clinic şi funcţional”, se arată în comunicat, potrivit news.ro.

Această veste este liniştitoare pentru Messi, deoarece comunicatul nu menţionează o ruptură musculară sau o altă accidentare gravă, ceea ce ar fi fost o lovitură uriaşă pentru Argentina, campioana mondială en-titre. Lionel Messi şi-a gestionat cu atenţie volumul de muncă de când s-a alăturat echipei Inter Miami în 2023, stafful tehnic oferindu-i odihnă, în mod regulat, în perioadele deosebit de aglomerate din program.