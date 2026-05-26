A fost lăsat acasă înaintea Cupei Mondiale, iar acum e apărat de tatăl său: "Mai bun decât oricare alt atacant!"

Spania a anunțat, luni, lotul final convocat pentru Cupa Mondială. Selecționerul Luis de la Fuente a chemat 26 de jucători pentru turneul final găzduit de SUA, Canada și Mexic.

Luis de la Fuente a luat decizia istorică de a nu chema niciun jucător de la Real Madrid pentru Cupa Mondială. În plus, nici Ansu Fati (23 de ani), fostul decar al Barcelonei, acum la AS Monaco, nu a prins lista finală.

Tatăl lui Ansu Fati, după ratarea convocării la CM 2026: "Finalul de sezon, mai bun decât al oricărui alt atacant"

Împrumutat de la Barcelona, Ansu Fati a avut un sezon bun în Ligue 1, cu 11 goluri marcate în 25 de meciuri. Cu toate acestea, fotbalistul care a explodat la o vârstă fragedă nu a mai jucat la echipa națională a Spaniei din noiembrie 2023.

Despre situația atacantului a vorbit tatăl său, Bori Fati, care crede că Ansu a încheiat sezonul la un nivel mai bun "decât al oricărui alt atacant spaniol". Totuși, recunoaște că lipsa constanței este un argument în favoarea deciziei lui Luis de la Fuente.

"Ansu a încheiat bine sezonul și a fost într-o formă excelentă. Finalul său de sezon de la Monaco a fost mai bun decât al oricărui alt atacant spaniol. Dar dacă echipa națională nu crede asta, atunci nu putem face nimic.

Selecționerul Luis de la Fuente nu l-a convocat. Are încredere în alți jucători. Speram că va fi chemat, dar asta e.

Ansu nici nu a mai fost chemat de o perioadă lungă la echipa națională. Dacă ar fi jucat constant pentru o perioadă îndelungată, atunci sunt sigur că ar fi fost convocat pentru Cupa Mondială. E păcat, dar va avea și alte oportunități în viitor", a spus Bori Fati, citat de sport.es.

  • 10 meciuri și două goluri a strâns Ansu Fati la naționala de seniori a Spaniei. A debutat în septembrie 2020, când avea doar 17 ani și 10 luni. În 2023 a câștigat Liga Națiunilor.
Lotul Spaniei pentru Cupa Mondială

Real Madrid nu dă niciun jucător la echipa națională pentru Cupa Mondială. Nici măcar fundașul central Dean Huijsen, inclus în lotul preliminar, nu a prins lista finală. Nu au fost convocați nici Dani Carvajal, Fran Garcia ori Gonzalo Garcia.

  • Portari: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona)
  • Fundași: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill (Atlético), Aymeric Laporte (Athletic), Eric Garcia (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)
  • Mijlocași: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Alex Baena (Atlético)
  • Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Yéremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta Vigo)

Spania va juca în grupa H la Cupa Mondială, acolo unde va înfrunta Capul Verde (15 iunie), Arabia Saudită (21 iunie) și Uruguay (27 iunie).

Înaintea meciurilor de la turneul final, campioana europeană en-titre va juca două partide amicale, cu Irak (4 iunie) și Peru (9 iunie).

