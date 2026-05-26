A fost lăsat acasă înaintea Cupei Mondiale, iar acum e apărat de tatăl său: "Mai bun decât oricare alt atacant!"

Luis de la Fuente a luat decizia istorică de a nu chema niciun jucător de la Real Madrid pentru Cupa Mondială. În plus, nici Ansu Fati (23 de ani), fostul decar al Barcelonei, acum la AS Monaco, nu a prins lista finală.

Tatăl lui Ansu Fati, după ratarea convocării la CM 2026: "Finalul de sezon, mai bun decât al oricărui alt atacant"

Împrumutat de la Barcelona, Ansu Fati a avut un sezon bun în Ligue 1, cu 11 goluri marcate în 25 de meciuri. Cu toate acestea, fotbalistul care a explodat la o vârstă fragedă nu a mai jucat la echipa națională a Spaniei din noiembrie 2023.

Despre situația atacantului a vorbit tatăl său, Bori Fati, care crede că Ansu a încheiat sezonul la un nivel mai bun "decât al oricărui alt atacant spaniol". Totuși, recunoaște că lipsa constanței este un argument în favoarea deciziei lui Luis de la Fuente.

"Ansu a încheiat bine sezonul și a fost într-o formă excelentă. Finalul său de sezon de la Monaco a fost mai bun decât al oricărui alt atacant spaniol. Dar dacă echipa națională nu crede asta, atunci nu putem face nimic.

Selecționerul Luis de la Fuente nu l-a convocat. Are încredere în alți jucători. Speram că va fi chemat, dar asta e.

Ansu nici nu a mai fost chemat de o perioadă lungă la echipa națională. Dacă ar fi jucat constant pentru o perioadă îndelungată, atunci sunt sigur că ar fi fost convocat pentru Cupa Mondială. E păcat, dar va avea și alte oportunități în viitor", a spus Bori Fati, citat de sport.es.