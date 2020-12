Coltescu, blocat de CCA de la delegari! Ce se intampla dupa scandalul de la Paris si de ce nu a prins niciun meci in aceasta etapa

Sebastian Coltescu nu a fost delegat la niciun meci din Liga 1 in aceasta etapa.

Comisia Centrala de Arbitri a delegat cea mai valoroasa brigada a arbitrajului romanesc la meciul dintre FCSB si Universitatea Craiova. La centru va fi Ovidiu Hategan, ajutat pe linii de Sebastian Gheorghe si Octavian Sovre.

Desi pe inregistrari se aude ca si Sovre i s-a adresat cu apelativul "ala negru" lui Pierre Webo, CCA nu a luat nicio masura impotriva lui, iar asta cel putin pana cand UEFA va anunta o decizie oficiala in cazul incidentului de la Paris.

Pe de alta parte, Sebastian Coltescu a fost retinut de la delegari, dar nu ca urmare a scandalului de rasism care a izbucnit la meciul dintre PSG si Istanbul Basaksehir. Potrivit GSP, Coltescu nu a fost delegat din cauza ca este suspendat 3 etape dupa ce a acordat un penalty gresit in meciul dintre FCSB si UTA, CCA hotarand sa-i dea o pedeapsa de 3 etape.

Referitor la scandalul de rasism in care este implicat arbitrul roman, inspectorii UEFA continua ancheta, urmand a formula un raport pe baza caruia se vor decide masurile care urmeaza a fi luate.

UEFA ar intentiona sa propuna o mediere si o impacare a celor doua parti, incercand in acest mod sa evite posibilitatea ca arbitrii sa apeleze la CEDO sau la Curtea Penala Internationala de la Haga in cazul in care ar fi catalogati drept "rasisti".