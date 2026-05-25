Jose Mourinho transferă de la Cristi Chivu! Starul lui Inter, dorit de Real Madrid

Alessandro Bastoni a intrat pe radarul lui Real Madrid, iar presa din Spania susține că Jose Mourinho insistă pentru transferul fundașului italian.

Potrivit jurnalistului Miguel Serrano, Bastoni este una dintre prioritățile portughezului pentru reconstrucția defensivei madrilene. Mai mult, internaționalul italian și-ar fi dat deja acordul pentru începerea negocierilor.

Alessandro Bastoni, dorit de Real Madrid

Inter nu are însă de gând să renunțe ușor la unul dintre liderii echipei. Clubul italian cere minimum 70 de milioane de euro pentru fundașul de 27 de ani, sumă considerată prea mare pentru FC Barcelona, formație care îl urmărește de mai mult timp.