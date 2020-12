BREAKING NEWS | Razvan Burleanu, detalii de ULTIMA ORA despre ancheta UEFA in cazul incidentelor de la PSG - Basaksehir! "I-am sunat pe Hategan si Coltescu!"

Presedintele Federatiei Roman de Fotbal a reactionat cu privire la incidentul de la partida PSG - Basaksehir din Champions League.

Razvan Burleanu a sustinut astazi o conferinta de presa, iar printre subiectele abordate a fost si cazul lui Sebastian Coltescu.

Presedintele FRF spune ca a sesizat UEFA pentru o alta ancheta, referitoare la acuzatiile facute de turci inainte de incidentul lui Coltescu:

"A trecut aproape o saptamana. Au tot aparut elemente noi, iar asta a fost si motivul pentru care nu am aparut si nu am avut o alta reactie decat cea imediata, de atunci. E o ancheta UEFA in desfasurare. Nu ne ramane decat sa asteptam finalizarea anchetei. Avand in vedere toate informatiile, va aduc la cunostinta ca am luat decizia de a sesiza UEFA pentru a deschide o investigatie si in ceea ce priveste acuzatiile de rasism ale turcilor inainte de incidentul cu Sebastian Coltescu.

UEFA deja a demarat si aceasta ancheta, care se complica intrand si pe aceasta pista. Pana la o sentinta din partea UEFA, arbitrii trebuie sa se bucure de prezumtia de nevinovatie. Pozitia FRF ramane aceeasi, bazata pe principii si valori. Am demarat discutii pentru o organiza cursuri pentru antidiscriminare dedicate jucatorilor, antrenorilor, arbitrilor, pentru a sti exact rolul pe care-l jucam", a spus Razvan Burleanu.

Razvan Burleanu: "I-am sunat pe Hategan si pe Coltescu"

Presedintele FRF spune ca a avut o conversatie privata cu cei doi arbitri pentru a vedea care este pozitia acestora cu privire la cele intamplate:

"Am vorbit cu Ovidiu Hategan si Sebi Coltescu. A fost discutie privata, in care am vrut sa aflu si pozitia lor, sa ne dam seama exact daca sunt alte informatii pe care nu le-am primit. Cred ca e exclus ca imaginea Romaniei sa fie afectata. Si in spatiul francez s-a vorbit despre un militantism care vine din partea lui Demba Ba", a mai spus Burleanu.