Sumudica a vorbit despre Coltescu in Turcia! "Am spus ca au dreptate!" Ce a declarat antrenorul roman despre o posibila plecare de la Gaziantep!

Gaziantep este in forma in Turcia, iar in ultima etapa a invins-o pe campioana Basaksehir, scor 2-1.

Echipa lui Marius Sumudica este pe locul al 6-lea, iar in etapa urmatoare o va intalni pe Fenerbahce, una din cele mai titrate echipe din Turcia. Gaziantep a pierdut o singura data in ultimele 21 de meciuri de campionat si are 19 partide consecutiv in care a marcat.

Intr-un interviu acordat televiziunii turce TRT Spor, Sumudica a analizat duelul de foc cu Fenerbahce, dar a vorbit si despre Coltescu si viitorul sau la Gaziantep.

"Negocierile contractuale vor fi dificile. Eu lucrez cu inima in Turcia si imi place foarte mult aici. La meciul cu Basaksehir, conationalul meu a facut o miscare gresita, am aparat adevarul si am spus ca au dreptate. Turcia este ca si a doua mea tara, dar poate fi ultimul meu an la Gaziantep.



Acest oras va ramane in inima mea mereu, vom vedea ce se va intampla. Se spune ca sunt un antrenor nebun dupa partea financiara, dar daca era asa, acum eram in Golf

"Un punct nu e bun nici pentru echipa, nici pentru staff. Meciul cu Fenerbahce va fi unul dificil. Noi nu am pierdut de un an acasa, de la un meci Fener, dar de data aceasta vom fi pregatiti. Respect Fenerbahce, dar chiar daca adversarul meu este un membru al familiei, tot intru pe teren cu gandul sa-l inving", a declarat Marius Sumudica la TRT Spor.