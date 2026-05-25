FCSB a avut 3-1 și a fost aproape de a tranșa calificarea după 90 de minute, dar moldovenii au egalat pe finalul partidei și au împins jocul spre cele două reprize de prelungiri. Acolo, Octavian Popescu a fost cel care a dat lovitura după un gol de senzație, marcat după ce a driblat trei adversari.

Sebastian Mailat (28 de ani) a marcat o ”dublă” pentru echipa lui Marius Croitoru și a încheiat sezonul cu 15 reușite, toate în campionat, cifră la care se adaugă și cinci assist-uri. Prestațiile sale bune îi pot aduce un nou transfer în străinătate, anunță patronul Valeriu Iftime.

Ofertă pentru Sebastian Mailat: ”Trebuie să fie de acord el”

Omul de afaceri spune că Mailat are deja o ofertă din Țările Baltice, urmând ca acesta să ia o decizie cu privire la viitorul său după ce se va întoarce din vacanță.

„Este o ofertă mai bună pentru Sebi Mailat. El are o ofertă acum, cred că e din Țările Baltice, de undeva, e o ofertă care poate fi rezonabilă, dar trebuie să vorbească jucătorul, să fie de acord el. A spus că nu vorbește nimic până nu termină campionatul, a mai dat și două goluri aseară.

El acum e în vacanță de azi și caută să vadă o ofertă bună pentru el”, a spus Valeriu Iftime, pentru Sport.ro.

Dacă transferul în străinătate se va concretiza, atunci va fi a doua experiență în afara țării pentru Sebastian Mailat, care a mai evoluat în perioada 2024-2025 pentru Suwon Bluewings, în Coreea de Sud.

ACS Poli Timișoara, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, Universitatea Cluj, FC Voluntari, FC Botoșani și Sepsi OSK sunt echipele pentru care a mai evoluat Mailat în cariera sa.

Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League

Vineri vom afla ultima echipă calificată în cupele europene. Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, pe 29 mai, de la ora 20:30. Marele derby va avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf.

Învingătoarea de vineri va obține calificarea în turul 2 preliminar din UEFA Conference League.

Miza va fi uriașă pentru ambele cluburi. Ultimul sezon în care Dinamo a participat în cupele europene a fost 2012/2013. Atunci, "Câinii" au jucat în play-off-ul UEFA Europa League, fiind eliminați de Metalist Harkiv cu scorul general de 1-4.

În schimb, FCSB e obișnuită să joace măcar în preliminariile cupelor europene. Mai mult decât atât, în ultimele două sezoane, clubul lui Gigi Becali a evoluat în faza principală din UEFA Europa League.