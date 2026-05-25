Meciul a început perfect pentru Inter, care a deschis scorul prin Dimarco, în minutul 22. Gazdele au întors rapid rezultatul prin Bernardeschi (25) și Pobega (42), iar începutul reprizei secunde a adus și autogolul lui Zielinski (48), care a complicat situația pentru echipa lui Chivu.

Finalul a aparținut însă campioanei. Inter a revenit în joc prin Pio Esposito (64) și a egalat pe final prin Diouf (86).

Cristi Chivu a intrat din nou în istoria lui Inter!

Inter a încheiat sezonul cu 87 de puncte, 27 de victorii, 6 remize și 5 înfrângeri, iar ofensiva a fost unul dintre punctele forte ale echipei.

Golurile marcate în poarta Bolognei au dus totalul sezonului la 89 de reușite, performanță care plasează echipa lui Cristi Chivu pe locul 3 în topul celor mai bune atacuri din istoria clubului în Serie A.

Peste actuala generație rămân doar Inter 1949/1950 (99 de goluri) și 1950/1951 (107 goluri), două repere istorice ale clubului de pe „Meazza”.

Prima lovitură pe care o dă Chivu în fereastra de transferuri: ”Inter a activat clauza!”

Presa din ”Cizmă” a dezvăluit că Interul lui Chivu a activat clauza de răscumpărare din contractul lui Aleksandar Stankovic la Club Brugge pentru 23 de milioane de euro.

Sârbul, născut la Milano, a fost vândut în urmă cu un an la clubul belgian pentru 9,5 milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 11 milioane.

Acum, mijlocașul defensiv este cotat de Transfermarkt la 25 de milioane de euro

”Certitudine: Inter, așa cum s-a reiterat în ședința de marți dintre conducerea 'nerazzurrilor' și Chivu, îl va readuce cu siguranță acasă pe Aleksandar Stankovic, activând clauza de răscumpărare de 23 de milioane de euro”, a scris TuttoSport, citat de fcinter1908.it.

Stankovic nu a jucat niciun meci pentru prima echipă a lui Inter, dar a bifat evoluții solide pentru echipele de juniori, U20, U17 și 18. La Brugge, sârbul a consemnat 54 de meciuri, nouă goluri și cinci assist-uri.