Vestea momentului despre Dan Petrescu: „M-am văzut cu el“

Amir Kiarash
Fostul internațional s-a retras din viața publică de anul trecut, pentru a-și trata boala, una deosebit de gravă, din cauza căreia începuse să aibă dificultăți de a vorbi.

CFR Cluj, Dan Petrescu, Dumitru Dragomir
Se spune că stresul e cauza numărul 1 pentru multe probleme de sănătate de care ne lovim, de-a lungul vieții. Dan Petrescu s-a convins de acest lucru pe propria piele! 

La 58 de ani, „Super Dan“ a aflat că porecla sa e doar o metaforă. Și că, la fel ca orice om, și el riscă enorm, dacă se va consuma pentru orice aut sau ofsaid semnalizat aiurea. Probabil și din cauza stresului uriaș la care s-a supus, de când a devenit antrenor, în 2003, Petrescu s-a îmbolnăvit. Iar problema sa s-a agravat atât de mult încât, anul trecut, după 2-7 cu Hacken (Suedia), și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj.

Dan Petrescu, un antrenor cu performanțe istorice, la CFR Cluj

Dumitru Dragomir: „A scăpat!“

Acum, când postul de „principal“ a devenit vacant la formația din Gruia, după plecarea lui Daniel Pancu (48 de ani), varianta Dan Petrescu la CFR a reapărut în spațiul public. În emisiunea „Profețiile lui Mitică“, la Fanatik, Dumitru Dragomir a dezvăluit că, în opinia sa, Dan Petrescu își poate relua cariera de antrenor într-o lună.

Pentru performanță, la CFR Cluj e unul singur: Dan Petrescu. Eu zic că poate. Într-o lună de zile… M-am întâlnit cu el, s-a îngrășat nene. Iar când ai ce a avut el și te îngrași… Știu de la Mircea Sandu. Înseamnă că trăiești, ai scăpat. La Mircea Sandu sunt 18 ani (n.r. – de când a fost diagnosticat cu cancer). Și câte căderi a avut! Ăsta e de admirat. A fost căzut, era în groapă. Era bolnav dinainte, dar a făcut alte metastaze. A luptat cu boala, am fost la el la spital a doua zi după operație când umbla cu punga aia după el. N-am crezut că mai scapă și uite vorbesc cu el la telefon și e very strong (n.r. – foarte puternic). Îi merge bine, cu toate că a trecut și el de 72 de ani“, a spus Dumitru Dragomir.

