Radu Drăgușin, primul nume rostit de Roberto De Zerbi la conferință: "A fost top! Unul dintre jucătorii cruciali în evitarea retrogradării"

Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, a evitat dramatic retrogradarea în Championship, după o ultimă etapă în care a învins Everton (1-0) și nu a mai depins de rezultatul lui West Ham.

Aflată într-o situație groaznică pe parcursul întregului sezon, Tottenham a reușit să se redreseze pe final, după instalarea lui Roberto De Zerbi. Formația din nordul Londrei a câștigat trei dintre ultimele cinci meciuri, suficient încât să termine pe locul 17, ultimul care asigură salvarea.

Duminică, la 1-0 contra lui Everton, Radu Drăgușin a fost introdus în minutul 90, când De Zerbi a decis să se apare cu trei fundași centrali. Pentru român a fost doar al doilea meci când primește minute de la De Zerbi, precedentul fiind contra lui Wolves (1-0), când a intrat tot pentru prelungiri.

La conferința de presă de după meciul care a confirmat salvarea lui Tottenham, De Zerbi a fost rugat să numească "jucătorii cruciali din ultimele șase-șapte săptămâni", care au contribuit semnificativ la îndeplinirea obiectivului. Primul nume rostit de manager a fost cel al lui Radu Drăgușin.

"Drăgușin. Drăgușin a fost top! Nu a jucat, dar a fost mereu pozitiv în vestiar și pe teren. De asemenea, Bentancur, care a revenit după accidentare și a ținut să joace. Joao Palhinha, care la început nu a jucat cu mine. Ben Davies, care ieri a venit la bază alături de noi.

Un alt jucător este Djed Spence, care înaintea meciului cu Chelsea a venit la mine în birou și mi-a zis că vrea să joace. A fost ceva fantastic, mi-a plăcut foarte mult. De asemenea, Micky van de Ven, un băiat grozav, sensibil, pe care îl consider cel mai bun fundaș central de picior stâng din Premier League alături de Levi Colwill, fostul meu jucător de la Brighton. Mai sunt mulți - inclusiv Richarlison sau Archie Gray. Nu pot numi unul singur", a spus Roberto De Zerbi.

Drăgușin a încheiat acest sezon de Premier League cu 10 meciuri în care a fost folosit. Fundașul român, care a ratat prima jumătate a sezonului din cauza accidentării la genunchi, a fost titular în 5 partide.

Ce a spus Joao Palhinha după Tottenham - Everton

Mijlocașul Joao Palhinha a înscris unicul gol al meciului dintre Tottenham și Everton. Radu Drăgușin a fost introdus în prelungirile meciului decisiv din ultima etapă.

"Este o senzație incredibilă după un sezon foarte dificil. S-au întâmplat multe lucruri în acest sezon, dar astăzi am arătat ce putem face. După un sezon slab ca acesta, am demonstrat că suntem uniți ca echipă și am avut un sprijin extraordinar din partea fanilor.

Clubul va crește după acest sezon și știm ce trebuie să facem pe viitor. Este o mare plăcere să joc aici, cu un antrenor de top și colegi de echipă extraordinari. Trebuie să sărbătorim, chiar dacă nu am terminat pe poziția pe care o merită Tottenham", a declarat Joao Palhinha, citat de BBC.

