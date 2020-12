Dezamagirile anului 2020. Cele mai importante 10 esecuri din sportul romanesc in acest an

Anul 2020 a fost foarte greu din cauza pandemiei de coronavirus, dar unii sportivi romani l-au facut si mai greu. Fotbalul are un loc privilegiat in acest clasament.

1. Nu jucam la Euro 2020, turneul final gazduit de noi

Cea mai mare dezamagire a anului a fost ratarea calificarii la Euro 2020, competitie la care Romania va gazdui patru partide pe Arena Nationala. Dupa ce am terminat Grupa F preliminara abia pe locul al patrulea, dupa Spania, Suedia si Norvegia, am pierdut si semifinala barajului de calificare impotriva Islandei, 1-2. Islandezii au fost la randul lor invinsi de Ungaria. Pentru ca anul mediocru sa fie complet, baietii lui Mirel Radoi au terminat grupa din Divizia B a Nations League pe locul al treilea, cu 8 puncte, dupa Austria (13p) si Norvegia (10p) si inaintea Irlandei de Nord (2p).

2. Nationala de handbal a dezamagit

Nationala feminina a participat pentru a 13-a oara la un Campionat European, dar am terminat abia pe locul 12, cea mai slaba pozitie din istorie. Echipa lui Bogdan Burcea a inregistrat o singura victorie in tot turneul final, impotriva Poloniei (28-24), si cinci infrangeri (19-22 Germania / 20-28 Norvegia / 20-25 cu Croatia / 24-26 Ungaria / 24-35 Olanda). Fara Crina Pintea, Laura Chiper si Cristina Zamfir, infectate cu noul coronavirus chiar inaintea debutului competitiei, cu Cristina Neagu intr-o forma fizica foarte slaba, cu mai multe jucatoare iesite din forma sportiva, dupa supendarile primite in urma scandalului de dopaj de la Corona Brasov, si cu cateva handbaliste fara experienta internationala in lot, nationala noastra nu a avut nicio sansa la aceasta competitie. In martie, "tricolorele" vor juca turneul preolimpic de calificare la JO de la Tokyo, adversarele fiind Norvegia, Muntenegru si Kazahstan.

3. Scandalul de rasism care a afectat grav imaginea Romaniei

La inceputul lunii decembrie, meciul din Champions League dintre PSG si Istanbul BB a fost intrerupt in minutul 16, iar jucatorii celor doua echipe s-au retras la vestiare si au refuzat sa mai revina pe teren, dupa ce au acuzat un incident rasist in care a fost implicat Sebastian Coltescu, al patrulea arbitru al meciului, care l-a numit "ala negru" pe Pierre Webo, secundul turcilor. Meciul s-a reluat a doua zi, brigada din care mai faceau parte Ovidiu Hategan, Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe fiind retrasa sa participe la rejucare, iar lumea fotbalului s-a impartit in doua tabere, unii denuntand remarcile rasiste ale romanilor, in timp ce altii au spus ca vorbele lui Coltescu nu au conotatie rasista in limba romana. Una peste alta, dupa interventiile mai multor oficiali turci, printre care si presedintele Erdogan, si ale unor personalitati internationale, scandalul a luat amploare si imaginea Romaniei a fost puternic patata.

4. Craiova, eliminata in mod rusinos in calificarile Europa League

CSU Craiova, vicecampioana Romaniei la fotbal, a fost eliminata inca din primul tur al preliminariilor Europa League, de anonimii de la FC Locomotive Tbilisi. Din cauza pandemiei de coronavirus, UEFA a dispus ca meciurile din calificari sa se joace intr-o singura mansa, iar echipa lui Cristiano Bergodi a pierdut meciul decisiv cu 1-2. Acest rezultat se inscrie pe lista celor mai mari rusini inregistrate de cluburile romanesti in istoria participarilor in cupele europene, precum cele suferite de Dinamo (Knattspyrnufelag Reykjavikur, 17 Nentori Tirana, Elfsborg), FCU Craiova (Dinamo Tbilisi, Pobeda Prilep), CFR Cluj (F91 Dudelange) sau Rapid (Skonto Riga).

5. Nationala feminina de fotbal, distrusa in 2020

Desi echipa nationala feminina de fotbal a progresat mult in ultimii ani, in 2020 s-au inregistrat doua rezultate foarte slabe. Pe 10 martie, in timpul Turkish Women's Cup, in Antalya, echipa lui Mirel Albon a pierdut cu 1-7 in fata Ungariei, pentru ca in urmatorul meci oficial, pe 22 septembrie, in preliminariile Euro 2021, sa piarda cu 6-1 infruntarea cu Belgia. De asemenea, in preliminariile Women's Champions League, Olimpia "U" Cluj a fost eliminata in turul secund preliminar de Lanchkhuti (Georgia), chiar pe Cluj Arena, dupa ce meciul s-a terminat 0-1.

6. Botosani, batuta acasa de anonimii macedoneni

Ocupanta locului patru in sezonul trecut al Ligii 1, FC Botosani a mers in preliminariile Europa League. Dupa ce a invins greu pe Ordabasy (Kazahstan), 1-2, in deplasare, moldovenii au pierdut pe teren propriu, in turul secund al calificarilor, meciul cu KF Shkendija, locul al treilea in sezonul trecut in campionatul Macedoniei de Nord. Echipa etnicilor albanezi din Tetovo a tinut tot meciul la respect trupa lui Marius Croitoru, care a spus ca "e cea mai trista seara din viata mea". Daca invingeau, clubul moldav devenea gazda pentru Tottenham-ul lui Jose Mourinho si Harry Kane, pe care il intalnea in turul urmator.

7. Simona Halep, eliminata de o junioara la Paris

Desi a castigat turneele de la Roma, Dubai si Praga si a atins semifinala la Australian Open, Halep a dezamagit la Paris. Favorita numarul 1 la Roland Garros, romanca le-a invins pe Sara Sorribes Tormo (6-4, 6-0), Irina Begu (6-3, 6-4) si Amanda Anisimova (6-0, 6-1), intr-un galop de sanatate ce parea sa duca fara probleme pana in finala turneului. Dar Simona a pierdut fara drept de apel in fata polonezei Iga Swiatek (1-6, 2-6), o sportiva de doar 19 ani si ocupanta locului 54 WTA, pe care o invinsese clar cu doar un an inainte (6-1, 6-0), tot in turul al patrulea al French Open. Daca exista vreo consolare pentru Halep, aceasta e ca Swiatek a castigat turneul fara sa piarda nici macar un set, invingand-o in finala de la Paris pe Sofia Kenin (6-4, 6-1).

8. Sepsi a ratat grupele Ligii Campionilor

In octombrie, Sepsi Sfantu Gheorghe a ratat, la Izmit, calificarea in Grupa C a Euroligii de baschet feminin, dupa ce a fost invinsa in meciul eliminatoriu din preliminarii de formatia spaniola Spar Girona, scor 76-54 (31-28). Daca se califica, campioana Romaniei era gazda acestui turneu, programat intre 29 noiembrie - 5 decembrie, si la care participau echipele UMMC Ekaterinburg (Rusia), Famila Schio (Italia) si TTT Riga (Letonia).

9. "Bombardierul din Carpati", TKO in meciul de titlu

Viorel Simion, unul dintre cei valorosi pugilisti romani in acest moment, a pierdut prin KO tehnic meciul cu Denis Berincik, pentru centura WBO International Light Title. Ajuns la 39 de ani, Simion avea 22 de victorii si 3 infrangeri la profesionisti, dar a pierdut clar lupta din Palatul de Gheata, din Brovary, langa Kiev, Ucraina. Fost medaliat cu bronz la Mondiale si Europene, calaraseanul a detinut de-a lungul timpului mai multe centuri internationale, precum WBC Mediterranean, WBC International, WBF World si IBF Inter-Continental, dar nu a reusit sa faca saltul spre elita, precum Leu, Doroftei, Bute sau Diaconu. De asemenea, la finalul lunii noiembrie, Cristian Ciocan a fost invins la puncte, decizie unanima, de Tony Yoka, primul campion olimpic din istoria Frantei la categoria super-grea, si si-a stopat, cel putin momentan, visul de a lupta din nou pentru o centura.

10. Dinamo este aproape de desfiintare

Dupa ce clubul de fotbal din Liga 1 a intrat in proprietatea spaniolului Pablo Cortacero, care avea pretentii de castigare de trofee si de participare in cupele europene, clubul a intrat intr-o grava criza financiara, unii angajati nefiind platiti din vara. Cel mai titrat club in activitate in Liga 1, Dinamo a ajuns sa nu aiba medici la antrenamente, bani pentru primirea licentei, apa calda pentru dusuri si mancare in cantina din cantonament, iar mai multi jucatori si-au depus memorii la FIFA si au parasit clubul, dupa ce restantele salariale au depasit trei luni de zile. Multi jucatori si-au anuntat deja intentia de a pleca in aceasta iarna, spaniolii din conducere se ameninta si chiar s-au batut cu suporterii clubului, iar echipa se afla acum pe locul 11 in clasamnetul Ligii 1, cu doar doua puncte peste primul loc retrogradabil direct.