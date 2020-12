"Stim ca nu este rasist, dar cand arbitreaza nu e foarte placut!" Un jucator sare in apararea lui Sebastian Coltescu! Ce spune despre incidentul de la PSG - Basaksehir

Cazul lui Sebastian Coltescu inca este in plina desfasurare, iar oficialii de la UEFA analizeaza incidentele care au avut loc la partida PSG - Basaksehir.

In apararea lui Coltescu a sarit Sergiu Hanca, fost fotbalist in Liga 1 la Targu Mures si Dinamo.

Hanca evolueaza in prezent in Polonia, la Cracovia, si a sarit in apararea arbitrului roman.

El a fost arbitrat de mai multe ori in Liga 1 de Coltescu si spune ca nu se pune problema ca acesta sa fie rasist, insa stilul lui de a arbitra meciurile nu este tocmai placut:

"Sincer, am avut ocazia sa-l cunosc personal, nu doar pe terenul de fotbal. Mi-a lasat o impresia foarte buna. Cand arbitreaza nu este foarte placut pentru un jucator de fotbal, este mai sever. Te atentioneaza mai repede decat o fac altii, are un mod mai diferit de a comunica cu jucatorii.

Noi stim aici ca el nu este rasist, il cunoastem. E o situatie la nivel mondial si cred ca cei de la UEFA o vor analiza", a spus Sergiu Hanca, la Digi Sport.