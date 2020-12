EXCLUSIV | Benny Adegbuyi a vorbit despre rasismul din Romania! "Evident, sunt oameni rai!" Ce crede despre scandalul in care a fost implicat Sebastian Coltescu

Benny Adegbuyi a fost invitat special in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Omul care l-a invins pe Badr Hari a vorbit despre rasismul din Romania. El a declarat ca nu a simtit acest fenomen in tara noastra si ca in alte parti se intampla lucruri mult mai rele.

"Intr-adevar, e putin diferit. Nu am simtit foarte mult rasism in Romania. Evident, sunt sicane, sunt oameni rai, needucati si care nu stiu sa faca diferenta. Insa in majoritatea cazurilor nu am simtit. In alte tari sunt lucruri mult mai rele", a declarat luptatorul roman pentru PRO X.

Coltescu si brigada lui Ovidiu Hategan au fost implicati intr-un scandal cu tenta rasista. Meciul PSG - Istanbul BB a fost oprit in minutul 14, dupa ce Sebastian Coltescu a folosit cuvantul 'negru' pentru a-l identifica pe Pierre Webo, secundul echipei din Turcia. Totul a degenerat intr-un scandal care a facut inconjurul lumii. Meciul s-a reluat de abia a doua zi din minutul in care a fost oprit, iar brigada lui Hategan a fost trimisa acasa.

Benny si-a exprimat opinia si despre scandalul planetar de la Paris si a declarat ca Sebastian Coltescu a avut o greseala de exprimare, dar nu a fost nimic intentionat.

"A facut o greseala Sebastian Coltescu, putea sa zica baiatul de culoare sau in alt fel. Dar din cate stiu eu, pentru ca traiesc pe propria piele, nu a fost facuta intentionat", a spus Benny.