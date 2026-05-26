Veste proastă pentru titularul lui FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica

Roș-albaștrii vor disputa finala barajului de calificare împotriva lui Dinamo, vineri, 29 mai, de la 20:30.

Înaintea derby-ului pentru Europa, Mihai Stoica a făcut un anunț important care reprezintă o veste teribilă pentru unul dintre titularii roș-albaștrilor. În următorul sezon, FCSB are de gând să se bazeze și pe Ricardo Pădurariu, un fundaș stânga în vârstă de 19 ani, care în acest sezon a evoluat sub formă de împrumut la Corvinul Hunedoara, echipă care a promovat în Superliga României.

Mihai Stoica a transmis că Pădurariu ar putea reprezenta o soluție pentru regula U21 în următorul sezon, situație în care Risto Radunovic ar urma să fie trecut pe banca de rezerve. În actuala stagiune, Ricardo Pădurariu și-a făcut apariția în 33 de meciuri și a contribuit cu trei goluri și o pasă decisivă.

”Ricardo Pădurariu ar putea să fie important pentru noi. E născut 2007, avem mari speranțe în el. Dacă ar fi ce credem noi, putem să ne dublăm acolo cu încă un jucător sub vârstă, un jucător care să joace și dreapta și stânga. Deci nu știu dacă jucăm cu portar sub vârstă”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.