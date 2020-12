Retras din arbitraj, Marius Avram rupe tacerea! Ce spune de scandalul in care a fost implicat Sebastian Coltescu: "La Manchester United - Basaksehir am fost eu in locul lui"

Marius Avram ii ia apararea lui Sebastian Coltescu si spune ca incidentul de la PSG - Basaksehir nu a fost decat o 'exagerare enorma'.

Marius Avram s-a retras oficial din cariera de antrenor, iar acum a venit cu primele precizari despre cazul lui Sebastian Coltescu.

Incidentul petrecut in Champions League, la partida PSG - Basaksehir, a acaparat intreaga planeta si a creat un scandal enorm.

Marius Avram spune ca totul a fost o 'exagerare enorma' si nu a fost vorba de rasism din partea lui Coltescu:

"Cu doua saptamani inainte, am fost chiar eu cu aceeasi brigada la Manchester United - Basaksehir. Al patrulea oficial, adica exact postura lui Coltescu la Paris. Rolul arbitrului de rezerva e si sa mai absoarba o parte din tensiunile venite dinspre banci pentru a-i oferi 'centralului' posibilitatea sa arbitreze fara sa se mai gandeasca si la stresul de pe margine. Am urmarit evenimentele de la PSG - Basaksehir, am ascultat si cred ca nu a fost perfect ce s-a petrecut acolo, dar s-a ajuns la o exagerare enorma ca discutia aceea sa se transforme intr-un scandal planetar", a spus Marius Avram, pentru Gazeta.

Marius Avram: "In presiunea acelor clipe trebuie sa iei decizii rapide! A fost o formulare mai lejera"

Fostul arbitru spune ca adresarea lui Coltescu nu a fost una cu tenta agresiva sau jignitoare:

"A fost un dialog intern al brigazii, Coltescu nu i s-a adresat persoanei respective, nu a avut o tenta agresiva sau jignitoare, ci era vorba doar despre o formula de identificare. E drept, neinspirata in acel context, poate ar fi trebuit sa apeleze doar la un gest sau sa foloseasca expresii de genul "al treilea din stanga sau al doilea din dreapta". Totusi, in presiunea acelor clipe, cand trebuie sa iei decizii rapide, exista riscul sa scapi o formulare mai lejera, precum cea a lui Coltescu. Dar nu e rasism", a mai spus Marius Avram.

Manchester United - Basaksehir a fost arbitrata tot de Ovidiu Hategan, insa al patrulea oficial, in locul lui Coltescu, a fost Marius Avram.

El spune ca la acel duel nu a fost niciun fel de incident cu echipa turca:

"Daca se intampla, luam masuri in secunda unu. Au fost doar reactii normale. Sigur, echipele de prin Romania, Bulgaria, Turcia reactioneaza uneori mai abrupt decat cele din Germania, Anglia sau Spania, incercand sa castige in disputele cu formatiile mari macar un plus de 5 la suta din partea arbitrilor. Dar nu s-a petrecut nimic atat de clar incat sa prevada incidentele de la Paris. Pe de alta parte, regula e ca se evita delegarea aceleiasi brigazi la doua meciuri consecutive ale unei echipe, UEFA tine mult la aceasta filosofie. Sub presiunea pandemiei si probabil cu cazuri de COVID printre arbitri, ajung si ei sa fie fortati de imprejurari sa ia decizii mai putin obisnuite", a continuat Avram.