EXCLUSIV | Sumudica a dezvaluit cum au reactionat turcii dupa scandalul rasist in care a fost implicat Coltescu: "S-au simtit vinovati pentru ceea ce se aude pe fundal"

Marius Sumudica a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exact in Sport de pe PRO X.

Coltescu si brigada lui Ovidiu Hategan au fost implicati intr-un scandal cu tenta rasista. Meciul PSG - Istanbul BB a fost oprit in minutul 14, dupa ce Sebastian Coltescu a folosit cuvantul 'negru' pentru a-l identifica pe Pierre Webo, secundul echipei din Turcia. Totul a degenerat intr-un scandal care a facut inconjurul lumii. Meciul s-a reluat de abia a doua zi din minutul in care a fost oprit, iar brigada lui Hategan a fost trimisa acasa.

Antrenorului Gazientep a declarat ca a doua zi dupa scandal, turcii nu au mai pus accent pe scandal. De asemenea, el a dezvaluit ca seful de la echipa lui a vorbit cu oficialii de la Basaksehir si le-a explicat ca romanii ridica nivelul fotbalistic din Turcia.

"Turcii au ingropat securea razboiului simtindu-se vinovati probabil pentru ceea ce se aude pe fundal. De a doua zi nu s-a mai vorbit deloc despre acest subiect. Doar in Romania am vazut ca se pune accent pe acest subiect. Eu nu am vrut sa ma bag in asta.

Doar i-am spus sefului de la club ca m-am simtit jignit de ceea ce au spus despre romani si ca nu este in regula ce se intampla. El a vorbit cu oficialii de la Basaksehir si le-a spus ca nu suntem noi aia care intindem mana pe la semafoare, ca noi, romanii, ridicam nivelul fotbalistic in Turcia, ca suntem profesionisti, si din momentul respectiv nu am mai discutat despre acest subiect", a declarat Sumudica pentru PRO X.

