EXCLUSIV | "E vorba de modul in care arbitrul trateaza jucatorii!" Cum comenteaza un patron din Liga 1 scandalul de la Paris. "Coltescu e tatal 'rosiilor'!"

Scandalul dintre Sebastian Coltescu si Pierre Webo a facut inconjurul lumii.

Parerile oamenilor de fotbal si ale specialistilor sunt impartite, unii considerand ca acuzatiile sunt exagerate, iar altii spunand ca arbitrul a avut o iesire rasista.

Valeriu Iftime a comentat si el ceea ce s-a intamplat in meciul dintre PSG si Basaksehir. Patronul de la FC Botosani a declarat ca arbitrii romani nu trateaza jucatorii asa cum ar trebui in tara noastra, condamnandu-l pentru cartonasele rosii pe care le acorda.

"E un incident care trebuie sa ne dea de gandit la modul in care arbitrajul romanesc actioneaza astazi. Un arbitru din Romania crede ca are dreptul la orice. Ce a facut Coltescu eu nu as condamna niciodata, dar ce s-a intamplat acolo ar trebui sa ne dea de gandit.

E vorba de modul in care arbitrul trateaza jucatorii in Romania. Fotbalul nostru este lipsit de spectacol si din cauza arbitrilor. Daca da galben in minutul 1... Domnul Coltescu e tatal 'rosiilor', sa fim seriosi. Trebuie sa facem ceva cu arbitrajul romanesc la nivel de atitudine", a declarat Valeriu Iftime la Ora exacta in sport.