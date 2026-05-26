Echipa la care au crescut Mircea Lucescu, Mircea Rednic, Michael Klein, Ioan Andone sau Bogdan Lobonț s-a zbătut în anonimatul fotbalului românesc, dar a reușit să revină. În urmă cu două sezoane a produs surpriza și a câștigat Cupa României, evoluând apoi și în preliminariile Europa League și Conference League.

La începutul lunii mai, Corvinul Hunedoara a promovat matematic în Superliga Român iei, cu două etape înainte de finalul play-off-ului din Liga 2. Revine pe prima scenă a fotbalului românesc după o pauză de 24 de ani, după ce în 1992 a retrogradat în Liga 2 de pe ultimul loc. De atunci, a urmat o perioadă grea în istoria clubului.

În stagiunea 2025-2026, după ce a rezolvat problema legată de dreptul de promovare, Corvinul s-a bătut cu șanse reale la primele poziții, după care a și tranșat promovarea din Liga 2 în Superliga României. Clubul din Hunedoara vrea să facă o figură frumoasă în prima divizie, iar în acest moment caută jucători pentru a se întări.

O parte destul de importantă din lot termină contractele, dar cu un anumit număr de jucători se va încerca prelungirea. Însă, vor veni și nume noi, iar printre ele se numără și un atacant care a impresionat în Liga 2!

Este vorba și de Cristian Măgerușan, legitimat momentan la ASA Târgu Mureș, dar al cărui contract expiră curând! El are acord cu mureșenii până la finalul acestui sezon, iar, din informațiile Sport.ro, atacantul Măgerușan se află printre numele care sunt în planurile de achiziții ale lui Florin Maxim.

Vârful a avut parte de o stagiune incredibilă, cu 16 goluri în 22 de partide în Liga 2!

Cristian Măgerușan s-a transferat vara trecută la ASA Târgu Mureș. Atacantul de 26 de ani s-a integrat perfect în echipa mureșeană și a devenit principalul om de gol al formației.

În sezonul trecut, 2024-2025, la Steaua, Măgerușan marcase 10 goluri în 23 de partide. În această stagiune a impresionat și mai mult la Târgu Mureș, iar din acest motiv a și intrat pe lista de achiziții a Corvinului Hunedoara pentru Superliga României.

Florin Maxim și conducerea îl iau serios în calcul pentru o mutare, pentru întărirea lotului în vederea abordării primei stagiuni de primă divizie.