Scandal după seara de Champions League: "Ne-au trimis cel mai slab arbitru din lume"

Scandal după seara de Champions League: "Ne-au trimis cel mai slab arbitru din lume" Liga Campionilor
Liverpool s-a calificat în sferturile de finală din Champions League, după ce a spulberat Galatasaray la retur, 4-0.

După eșecul suferit în tur, la Istanbul, 0-1, Liverpool s-a dezlănțuit la returul de pe Anfield și s-a impus cu 4-0 datorită golurilor marcate de Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch și Salah.

Okan Buruk a acuzat arbitrajul după Liverpool - Galatasaray 4-0

Okan Buruk, antrenorul lui Galatasaray, a avut un discurs după meci la adresa arbitrului polonez Paweł Raczkowski. Inițial, Szymon Marciniak trebuia să fie la centru pentru partida de pe Anfield, însă s-a accidentat la încălzire și i-a lăsat locul conaționalului său, care trebuia în primă fază să îndeplinească rolul de al patrulea oficial.

"Ibrahima Konate a comis faulturi foarte multe asupra lui Victor Osimhen. Deși așteptam să ne trimită cel mai bun arbitru din lume, meciul a fost oficiat de cel mai slab", a spus Okan Buruk, citat de Goal.

Buruk recunoaște superioritatea lui Liverpool

Chiar și așa, antrenorul lui Galatasaray a recunoscut superioritatea lui Liverpool și le-a prezentat scuzele fanilor turci pentru prestația de pe Anfield.

"E evident că Liverpool a meritat să câștige. Nouă nu ne-a mers nimic. Am luat o mulțime de decizii greșite. Trebuia să avem o prestație mult mai bună, însă nu am putut. Am încasat 4 goluri și am oferit o mulțime de alte ocazii. Portarul Cakir a făcut o treabă excelentă, dar tot s-a terminat 4-0. Sunt foarte supărat.

Le-am oferit speranță fanilor noștri, dar nu am reușit să mergem mai departe. Suntem o echipă nouă, cu mulți fotbaliști care nu au jucat niciodată la acel nivel în Champions League. Îmi felicit băieții pentru efort și îmi prezint scuzele fanilor noștri", a mai spus Okan Buruk.

Topul scumpirilor la pompă în UE în ultimele zile. Poziția neașteptată a României
