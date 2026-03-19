Scandal după seara de Champions League: "Ne-au trimis cel mai slab arbitru din lume"

După eșecul suferit în tur, la Istanbul, 0-1, Liverpool s-a dezlănțuit la returul de pe Anfield și s-a impus cu 4-0 datorită golurilor marcate de Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch și Salah.

Okan Buruk a acuzat arbitrajul după Liverpool - Galatasaray 4-0

Okan Buruk, antrenorul lui Galatasaray, a avut un discurs după meci la adresa arbitrului polonez Paweł Raczkowski. Inițial, Szymon Marciniak trebuia să fie la centru pentru partida de pe Anfield, însă s-a accidentat la încălzire și i-a lăsat locul conaționalului său, care trebuia în primă fază să îndeplinească rolul de al patrulea oficial.

"Ibrahima Konate a comis faulturi foarte multe asupra lui Victor Osimhen. Deși așteptam să ne trimită cel mai bun arbitru din lume, meciul a fost oficiat de cel mai slab", a spus Okan Buruk, citat de Goal.