Sebastian Coltescu, FACUT PRAF de societatea franceza dupa incidentul cu Webo! Ce parere au francezii despre comportamentul romanului din meciul de la Paris

Scandalul de rasism in care a fost implicat Sebastian Coltescu este in continuare in atentia opiniei publice.

In aceste zile, in Franta a fost realizat un sondaj de opinie in care oamenii au fost intrebati daca sunt de parere ca arbitrul roman a avut intentia sa il jigneasca pe Pierre Webo, conform publicatiei Get Football News France.

De asemenea, francezii au fost rugati sa mentioneze daca, din punctul lor de vedere, fotbalistii celor doua echipe au procedat corect atunci cand au ales sa paraseasca terenul.

In urma acestui sondaj a rezultat ca 75% din oamenii care au raspuns considera ca jucatorii au facut bine ca au refuzat continuarea partidei.

De asemenea, dupa cum informeaza sursa citata, aceasta parere este impartasita in mare masura de catre tinerii cu varste de pana in 25 de ani, 81% dintre acestia fiind de parere cu refuzul de a mai juca meciul.

Totodata, 57% dintre oamenii care au raspuns acestui chestionar considera ca romanul a avut un comportament rasist, iar 60% sunt de parere ca organizatorii de competitii sportive si autoritatile statelor nu fac suficiente eforturi in lupta contra rasismului.