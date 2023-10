După două victorii consecutive sub comanda lui Marius Șumudică, Gaziantep a înregistrat o nouă înfrângere în campionat. Scorul a fost deschis de Opoku, în minutul 4, iar Djilobodji a trimis în propria poartă în minutul 37. Echipa românului putea reduce din diferență, însă Alexandru Maxim a ratat penalty în minutul 60.

Marius Șumudică, nemulțumit de arbitraj și VAR după înfrângerea cu Basaksehir

Antrenorul român a vorbit la finalul partidei, arătându-se extrem de nemulțumit de tragerile de timp și de faptul că arbitrii nu au prelungit meciul în funcție de timpul pierdut în perioada de joc regulamentară. Totodată, Șumudică a evidențiat că gazdele nu au existat pe teren în repriza secundă.

„Mult noroc pentru că astăzi, în a doua repriză, 45 de minute, scuze, o respect pe Basaksehir, dar nu i-am văzut pe teren. Când pierzi un meci în modul acesta, primești gol după trei minute și să încasezi al doilea gol, care a fost autogol și după ratezi penalty în a doua repriză, în aceeași fază ai mingea pe cap să marchezi și nu reușești, e foarte greu să îți revii.

Dacă marcam, sunt sigur că echipa mea e mai bună fizic, iar în a doua repriză i-am presionat mult, astea sunt lucrurile pozitive pentru noi. Cum am jucat la Kayseri este copia acestui meci, am ratat multe ocazii, chiar și azi am ratat penalty, ce să fac mai mult să revenim?

Se întâmplă asta, de exemplu Maxim a înscris ultimele 18 penalty-uri și astăzi a ratat, se întâmplă, e noroc pentru Basaksehir pentru că s-a întâmplat asta azi. Dacă era cu altă echipă nu ar fi contat, dar azi nu meritam să pierdem acest meci. Sunt încântat de jucătorii mei, vreau să le mulțumesc fanilor care au venit de departe să vadă meciul, le promitem că echipa va lupta, ca astăzi, să rămânem în prima ligă pentru că merităm, am jucat un fotbal frumos.

Vreau să vorbesc și despre arbitru, nu îmi place să vorbesc despre asta. Sunt antrenorul, respect pe toată lumea, dar dacă e VAR, respect mai mult pentru că acum îți dau mai multe șanse să urmezi anumite acțiuni. Ce văd acum, sunt sigur că trebuia să primim al doilea penalty, un jucător de la Basaksehir a oprit balonul cu mâna, e posibil să fie o eroare umană, sunt de acord, pentru că arbitrii iau deciziile într-o secundă, dar nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat la VAR, pentru că au ocazia să verifice ce s-a întâmplat.

În al doilea rând, nu înțeleg vreodată, urmăresc toate meciurile din întreaga Europă, de peste tot, când dau penalty pentru noi sunt minimum 3 minute în care jocul e oprit, fac multe schimbări, unii jucători rămân pe jos, precum Figueiredo, de exemplu, și dau doar cinci minute de prelungire.

În a doua repriză, la fel, au oprit meciul de multe ori și au dat doar două minute. Vreau să întreb, de ce? Toți care vin la stadion, voi, eu, fanii, vor să vadă fotbal. Dă-ne șansa să jucăm pentru că nu e normal, când mergi la VAR, când faci cinci schimbări și dai doar cinci minute, dacă nu am dreptate, OK, e greșeala mea, dar nu prea cred pentru că sunt antrenor de 25 de ani”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă.

În urma înfrângerii, Gaziantep se află pe locul 17 în clasamentul din Super Lig, având 6 puncte obținute în 8 meciuri jucate. În următoarea etapă, echipa lui Marius Șumudică joacă pe teren propriu cu Antalyaspor.