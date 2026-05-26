Monfils l-a depășit pe Djokovic chiar în meciul de retragere de la Roland Garros. Imaginea care trece granițele sportului Tenis
Gael Monfils a suferit, în stilul caracteristic, în timp ce a bucurat spectatorii, în timpul ultimei partide oficiale jucate în turneul de la Roland Garros.

Nicolas Mahut, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon, iar, acum, Gael Monfils. Franța își caută noile repere în tenisul masculin după ce s-a despărțit, treptat, de fiecare din acești jucători care au pus Franța pe cele mai înalte scene ale tenisului mondial.

„Hexagonul” încă duce lipsa unui campion în proba individuală masculină a turneului de la Roland Garros, unde nu a mai triumfat din 1983, de la Yannick Noah.

Sfârșit de generație în tenisul francez. Gael Monfils și-a jucat ultimul meci la Roland Garros

La 39 de ani și jumătate, Gael Monfils - ieșit din top 200 ATP - a jucat un meci extraordinar în runda inaugurală a competiției de la Roland Garros, o partidă care onorează pe deplin tenisul francez.

Într-un meci de cinci seturi cu Hugo Gaston, Gael Monfils a pierdut setul decisiv cu 6-0, dar a fost iertat de public, deoarece a luptat admirabil în seturile 3 și 4 pentru a relansa confruntarea.

Monfils, omul care a jucat cele mai multe meciuri de cinci seturi la Roland Garros, în Era Open

Gaston s-a impus, în final, după 3 ore și 22 de minute de joc, 6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0, într-o desfășurare mai mult decât mulțumitoare pentru spectatori și organizatori.

De fapt, jucând acest meci de cinci seturi, Gael Monfils a devenit jucătorul cu cele mai multe partide de cinci seturi jucate pe tabloul principal la Roland Garros: 17. L-a depășit pe Stan Wawrinka (16), dar și pe Novak Djokovic, care rămâne cu 14 astfel de partide, conform OptaAce.

„Nu mi-aș fi putut imagina un ultim meci mai bun decât acesta, la Roland Garros, nici măcar în cele mai frumoase vise. Tot ce a fost organizat pentru mine îmi va rămâne în memorie pentru totdeauna. A fost o ocazie incredibilă, mă bucur că am avut norocul să trăiesc așa ceva. Voi purta totul în inima mea,” a spus Gael Monfils, la conferința de presă organizată după meci.

Gael Monfils a făcut-o pe Elina Svitolina să plângă

La finalul jocului, oficialii turneului i-au pregătit lui Gael Monfils un videoclip emoționant, în care au adus aminte de jocul exploziv al francezului, dar și de semifinala jucată de Monfils la Roland Garros, în 2008.

Când a vorbit în auzul întregii Arene Philippe-Chatrier, Gael Monfils a fost prompt în a-i mulțumi soției Elina Svitolina.

„Aș dori să-i mulțumesc soției mele pentru că, fără ea, poate că nu aș mai fi aici în seara asta. Am fost împreună timp de 8 ani frumoși, m-ai susținut, m-ai ridicat, m-ai iubit și mi-ai dăruit cel mai mare cadou, fiica noastră. Te iubesc,” au fost cuvintele spuse de Gael Monfils.

La vestiare, după ce a plâns în hohote, Elina Svitolina l-a așteptat pe Gael Monfils, iar unul dintre fotografii turneului a surprins o ipostază memorabilă, care întrece granițele sportului.

