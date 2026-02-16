Fostul mijlocaș turc, care a îmbrăcat tricoul lui Inter între 2001 și 2004, se pregătește pentru o seară de foc în play-off-ul Champions League. Galatasaray primește mâine vizita „Bătrânei Doamne”, dar gândurile lui Okan Buruk zboară și către fosta sa echipă, Inter Milano, și mai ales către unul dintre pilonii acesteia, Hakan Calhanoglu.

Tehnicianul campioanei Turciei nu s-a ferit să recunoască faptul că îl dorește pe conaționalul său sub comandă, mizând pe afinitatea mijlocașului pentru culorile „Cim-Bom”.

Întrebat dacă l-ar „fura” pe Calhanoglu de la Inter, Okan Buruk a spus: „Îl cunosc pe Hakan de 15 ani, este un suporter al Galatei și fanii noștri ar vrea ca el să vină aici. Să spunem că... îl așteptăm cu brațele deschise”.

Laudă munca lui Cristi Chivu la Inter

Buruk a analizat și situația actuală din Serie A, unde Inter se luptă pentru scudetto. Antrenorul turc a avut cuvinte de laudă la adresa fostului său coleg, Cristi Chivu, care ocupă banca tehnică a „nerazzurrilor”.

„Sigur că urmăresc Serie A. Și cine știe, poate într-o zi mă voi întoarce ca antrenor. Inter rămâne favorită la titlu și are un antrenor grozav. Chivu a fost un jucător inteligent, mă așteptam să se descurce bine pe bancă: cunoaște mediul și a știut să-și aducă ideile fără a strica un sistem care funcționa deja foarte bine”, a mai spus Buruk, potrivit Gazzetta dello Sport.

În ceea ce privește duelul iminent cu Juventus, antrenorul lui Galatasaray a remarcat forța echipei lui Luciano Spalletti, chiar și după ce a vizionat recentul meci al torinezilor.

„Adevărul este că am urmărit toate meciurile lui Juve. Joacă bine chiar și când nu câștigă, mi-a plăcut chiar și cu Atalanta. Sigur, cu Inter a plătit scump eliminarea lui Kalulu. Nu știu cum se poate da avertisment în acea circumstanță... Spalletti este imprevizibil. Uneori se apără în patru, alteori în trei. Punctul forte al lui Juve stă în imprevizibilitatea atacanților săi: Yildiz este un fenomen pe care în Turcia îl știm bine, McKennie nu oferă puncte de reper. Și apoi este Conceiçao, care s-a născut în timp ce eu eram coleg de echipă cu tatăl său”, a mai spus antrenorul lui Galatasaray.