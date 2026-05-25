FCSB a avut 3-1 și a fost aproape de a tranșa calificarea după 90 de minute, dar moldovenii au egalat pe finalul partidei și au împins jocul spre cele două reprize de prelungiri. Acolo, Octavian Popescu a fost cel care a dat lovitura după un gol de senzație, marcat după ce a driblat trei adversari.

David Miculescu (25 de ani) a fost titular în această partidă, dar a fost schimbat la pauză după ce a acuzat o accidentare. Gigi Becali lasă de înțeles că sunt șanse mici ca atacantul să evolueze în meciul decisiv cu Dinamo de vineri.

Gigi Becali: ”Miculescu nu cred că poate”

În acest sezon, Miculescu a fost o piesă importantă în echipa celor de la FCSB, cu 50 de partide disputate în toate competițiile. Atacantul a reușit să bifeze nouă goluri, dar și trei pase decisive.

„Miculescu a cerut schimbare, are o problemă la inghinali. O să joace Toma cu Dinamo, e peste Stoian. Echipa se știe în mare, întrebarea e doar cine joacă între George și Thiam. Între ăștia doi trebuie să aleagă ei (n.r. - staff-ul). David Miculescu nu cred că poate. Atunci, echipa se știe. Nici nu avem opțiuni.

Abia aștept să avem perioadă de transferuri, să luăm 5-6 jucători care să facă diferența. Cum a făcut Toma în meciul ăsta. Nu avem lot. Meciul ăsta e al lui Toma și al lui George”, a spus Becali, la Prima Sport.

Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League

Vineri vom afla ultima echipă calificată în cupele europene. Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, pe 29 mai, de la ora 20:30. Marele derby va avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf.

Învingătoarea de vineri va obține calificarea în turul 2 preliminar din UEFA Conference League.

Miza va fi uriașă pentru ambele cluburi. Ultimul sezon în care Dinamo a participat în cupele europene a fost 2012/2013. Atunci, "Câinii" au jucat în play-off-ul UEFA Europa League, fiind eliminați de Metalist Harkiv cu scorul general de 1-4.

În schimb, FCSB e obișnuită să joace măcar în preliminariile cupelor europene. Mai mult decât atât, în ultimele două sezoane, clubul lui Gigi Becali a evoluat în faza principală din UEFA Europa League.