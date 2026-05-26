Program și regulament de acces IRON MAIDEN, 28 mai 2026

Cumpărătorilor de bilet li se recomandă consultarea periodică a siteului oficial și a platformelor social media Emagic pentru actualizări, precum și înainte de participarea la eveniment.

Biletul achiziționat permite accesul o singură dată în stadion, până la finalul programului, strict în zona indicată pe bilet (gazon sau tribune). Cei care părăsesc zona de concert și doresc să reintre vor fi nevoiți să cumpere un bilet nou. Același lucru este valabil și pentru posesorii de brățări.

Accesul biletelor Standing pe gazon se va realiza prin 2 căi de acces distincte:

• Posesorii biletelor Standing Pink vor face accesul pe la intrarea Maior Coravu si vor face accesul pe gazon prin tunel, urmand sa ajunga in perimetrul din fata scenei facand accesul prin portile aflate la linia de delimitare dintre cele doua zone Standing;

• Posesorii biletelor Standing Green vor face accesul pe la intrarea Pierre de Coubertin, prin Poarta C.

Biletul trebuie păstrat pe toată durata concertului, iar spectatorii trebuie să aibă asupra lor și un act de identitate valid.

Biletul nu poate fi înlocuit dacă este pierdut, furat sau distrus și este valabil pentru o singură intrare.

Biletul nu poate fi transferat către o altă persoană sau revândut. Revânzarea sau reproducerea biletelor încalcă prevederile legale în vigoare.

Nu se acceptă restituiri pentru bilete.

La stadion vor fi amplasate puncte de soluționare a eventualelor situații ce pot apărea cu biletele achiziționate, semnalizate cu „TICKET HELP/ SUPORT BILETE”. Fiecare punct de suport va pune la dispoziție operatori pentru platforma de ticketing oficială care a comercializat bilete pentru eveniment. Organizatorii nu încurajează achiziționarea biletelor din alte surse cu excepția celor comunicate oficial, iar accesul cu bilete achiziționate din alte surse neoficiale nu este garantat.

ACCES COPII/ MINORI

Accesul copiilor de orice vârstă presupune achiziționarea unui bilet la preț întreg pentru aceștia.

Accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani este posibil doar dacă sunt însoțiți de un adult posesor de bilet propriu. Un adult poate însoți maximum 4 minori.

Accesul copiilor mai mici de 12 ani la concert nu este recomandat din cauza sunetului foarte puternic și se face doar pe răspunderea părinților. Se recomandă utilizarea căștilor de protecție auditivă.

OBIECTE INTERZISE

În zona de concert NU VA FI PERMIS accesul cu: băuturi și produse alimentare achiziționate din afara perimetrului locației, obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susținute de bețe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, laptopuri, mini-ventilatoare, lanțuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căști de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, binocluri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro, biciclete, motociclete, trotinete și skateboards.

OBIECTE PERMISE

În zona de concert VA FI PERMIS accesul cu: bidoane de plastic (tip sport) reutilizabile GOALE de maximum 750 ml, aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de rețetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maximum o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm, baterii externe nu mai mari decat un smartphone, vape pens sau tigari electronice (ce pot fi utilizate doar in spatiile special amenajate), conure urinare.

FACILITĂȚI

Zona de asteptare Maior Coravu (deschidere la ora 12:00) va pune la dispozitia publicului: baruri, truck-uri cu mâncare, standuri de merchandise, toalete ecologice.

La toate dintre cele trei zone de acces în stadion vor exista spatii de depozitare în număr limitat, semnalizate cu “ITEMS STORAGE/ DEPOZIT”. În limita disponibilității, acestea vor putea fi folosite contra cost (20 lei, numerar sau card).

Parcare: Parcarea supraterană a stadionului va fi închisă.

Toalete: posesorii biletelor pe scaun vor avea acces la toaletele din stadion, din apropierea sectorului în care au locurile; posesorii biletelor standing (în picioare, pe gazon) vor avea acces la toaletele din stadion, precum si la zona de toalete ecologice special amenajată în parcarea subterană a stadionului.

Modalități de plată: toate produsele disponibile în punctele de bar, food și merchandise pot fi achiziționate atât cu numerar, cât și cu card bancar. Totuși, având în vedere numărul mare de participanți prezenți la eveniment, plățile cu cardul pot înregistra întârzieri. Recomandăm participanților să aibă asupra lor și numerar, pentru a facilita și accelera procesul de achiziție.

BARURI ȘI SERVIRE

Pentru o experiență cât mai fluidă și pentru evitarea aglomerației în zonele de acces, rugăm participanții să țină cont de următoarele informații privind servirea băuturilor și accesul în zona gazon (Standing):

• numărul punctelor de bar disponibile direct pe gazon (Standing) este limitat; recomandăm publicului să achiziționeze băuturi de la barurile amplasate pe inelele stadionului, înainte de accesul pe gazon sau ulterior, prin revenirea temporară pe inel; pe inele există un număr mare de baruri disponibile, astfel încât nu este necesară formarea cozilor la barurile exterioare sau blocarea circulației;

• accesul cu băuturi: din motive de siguranță, toate băuturile consumate vor fi servite exclusiv în pahare; accesul in public cu doze sau sticle PET nu va fi permis.