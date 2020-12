Declaratiile INCREDIBILE ale antrenorului Okan dupa scandalul cu Coltescu si cu romanii la Paris: "Am facut ceva pentru umanitate!"

Prezent la o conferinta organizata la Istanbul, Okan Buruk, antrenorul lui Istanbul Basaksehir, a facut noi comentarii in legatura cu incidentele de la Paris, de martea trecuta.

Okan le-a multumit politicienilor care au fost alaturi de echipa sa.

"E important ca am fost impreuna cu totii. Nu doar noi, echipa, ci si restul tarii. Am avut sustinerea presedintelui Erdogan si a ministrului sporturilor. Ni s-a spus ca sunt alaturi de noi indiferent ce decizie luam, e un lucru foarte important. Seful clubului nostru a contactat imediat UEFA. Am fost intrebati daca vrem sa jucam meciul a doua zi. Asta arata succesul echipei noastre din punctul de vedere al managementului", a spus Okan la 'Brand & Sport Summit 2020'.

Antrenorul a continuat cu explicatiile: "A fost ceva spontan. Nu facusem niciun calcul, nu aveam asteptari. A fost o noapte foarte importanta pentru fotbal, pentru club, pentru tara si pentru umanitate. A fost o noapte importanta pentru fotbal. E o noapte dupa care vom vorbi cu 'inainte' si 'dupa'. Subliniez si solidaritatea aratata de PSG. Neymar si Mbappe au fost foarte importanti. Apoi, presedintele lui PSG a venit la noi in vestiar".