BREAKING NEWS: "Ai vrut sa-l lovesti pe Coltescu?" Reactie de ultima ora a lui Webo in scandalul MONDIAL de la PSG-Basaksehir

Reactiile nu se mai opresc dupa PSG - Basaksehir! Incidentele in care au fost implciati arbitrii romani la partida jucata in urma cu fix doua saptamani sunt in continuare un subiect fierbinte la nivel mondial.

Omul de la care a plecat totul, Pierre Webo, a facut noi comentarii pe marginea evenimentelor de pe Parc des Princes.

Camerunezul a vorbit cu publicatia pariziana "Jeune Afrique". Le-a spus jurnalistilor cum a trait seara nebuna din Champions League.

"Cand te-au vazut, multi s-au temut ca o sa-l lovesti pe Sebastian Coltescu..." - i-a transmis jurnalistul de la JA lui Webo.

"Nu mi-am permis sa fiu violent... Am fost nervos, simteam mania, dar mi-am pastrat controlul. Sunt un om calm, dar expresia corpului meu probabil ca i-a facut pe unii sa creada ca o sa-l lovesc. Am fost jucator. Sunt acum educatorul altora din pozitia pe care o am, de antrenor secund. Stiu sa dau un bun exemplu. Nu sunt un om violent, nu a fost in niciun moment vreun pericol legat de o confruntare fizica!", asigura Webo.

Africanul s-a plans ca arbitrul roman nu i-a dat niciun raspuns la intrebarile pe care i le-a adresat: "Nu mi-a zis niciun cuvant. Nici macar unul. Voiam doar sa-mi explice. Niciun arbitru nu mi-a vorbit! L-am intrebat ceva de mai multe ori, nici pe teren nu mi-a vorbit, nici pe culoar, nici dupa. Nu am cerut scuze din partea cuiva, am vrut doar explicatii. Poate ca intr-o zi va cere sa-mi vorbeasca."

Un prim verdict din partea UEFA in 'cazul Coltescu' e asteptat in ianuarie. Comisiile de Judecata ale UEFA au intrat deja in vacanta si revin la birou abia la anul.