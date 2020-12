"Am ras cand am vazut reactia nationala! Ipocrizie!" Un jurnalist TURC intervine in 'SCANDALUL COLTESCU'! Exemplul care arunca totul in AER: ce facea un fost fotbalist de la Basaksehir acum 8 ani

Un jurnalist turc a rabufnit dupa ce a vazut reactia clubului Istanbul Basaksehir cu privire la gestul lui Sebastian Coltescu.

Jurnalistul Fatih Altayli condamna atitudinea lui Basaksehir, care si-a asociat imaginea cu un club care lupta impotriva rasismului.

Fatih spune ca Turcia ar trebui sa se ocupe mai intai cu rasismul din propria tara si apoi sa se uite la cazurile care se intampla in exterior.

Acesta a dat drept exemplu cazul fotbalistului Emre Belozoglu (40 de ani). Emre a jucat inclusiv la Basaksehir, in perioada 2015 - 2019, si a fost implicat in mai multe scandaluri rasiste de-a lungul carierei. Mijlocasul a fost chiar 'expulzat' din Premier League dupa un gest scandalos.

"Am ras cand am vazut 'reactia nationala' cu privire la o posibila afirmatie rasista impotriva lui Webo si pozitia verticala a clubului sportiv Basaksehir.

As putea respecta aceasta pozitie foarte, foarte mult. As putea fi chiar mandru de asta. Dar nu am putut sa aud asa ceva! Pentru ca in aceasta situatie am vazut doua fete, am vazut o ipocrizie!

Cartea rasismului in fotbalul din Turcia a fost scrisa de Emre Belozoglu, cu ani inainte ca acesta sa imbrace echipamentul lui Basaksehir.

El, Emre Belozoglu, a fost expluzat din Marea Britanie pentru rasism, pentru ca a mancat de atatea ori comunitatea fotbalistica din Turcia.

Daca o zecime din reactia nationala la gestul arbitrului roman i-ar fi fost aratata lui Emre Belozoglu...

As respecta, de asemenea, pozitia anti-rasista a fotbalului turcesc. Mi-as scoate palaria! As fi mandru! Dar sa fiti siguri ca nu mi s-a parut deloc credibil.

Daca doriti, intrebati-l de exemplu pe Zokora! I s-a parut convingator ce s-a intamplat?", a spus jurnalistul Fatih Altayli, la o televiziune turceasca, potrivit dogruhaber.com.tr.

Momentul din Premier la care face referire Fatih Altayly se intampla pe 30 decembrie 2006, intr-un Everton - Newcastle, cand Emre a fost acuzat ca a folosit insulte rasiste impotriva lui Joseph Yobo, Tim Howard si Joleon Lescott.

In 2008, Emre ajungea la Fenerbahce si scandalurile au continuat si acolo:

Intr-un meci din campionatul Turciei, care a avut loc in aprilie 2012, Emre l-a numit pe Zokora 'Fu**ing ni**er'. Zokora s-a razbunat pe Emre in acel meci si i-a aplicat o lovitura intre picioare.

Ulterior, doi ani mai tarziu dupa episodul de la meciul lui Fenerbahce, in 2014, Emre a fost condamnat la doi ani de inchisoare pentru insultele rasiste adresate lui Zokora.

"Nu am simtit niciodata rasism in inima mea", spunea Emre dupa primirea pedepsei.

Fostul fotbalist nu a executat pedeapsa atunci, insa a fost pus sub supraveghere pe o perioada de cinci ani.

Culmea ironiei este ca la scurt timp dupa ce a fost condamnat de rasism, Emre a fost transferat chiar de Basaksehir. In iulie 2015, clubul la care in prezent evolueaza Demba Ba il aducea pe Emre Belozoglu din postura de jucator liber.

In iulie 2019, Emre revenea la Fenerbahce, de unde se retragea un an mai tarziu din cariera de fotbalist, in 2020.