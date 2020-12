BREAKING NEWS: Detalii incredibile ar putea sa iasa la iveala in cazul Coltescu! Anunt BOMBA facut de Burleanu: "Am cerut ancheta de la UEFA"

Federatia Romana de Fotbal se implica in scandalul momentului in fotbalul mondial!

Burleanu spune ca a discutat si cu Hategan, si cu Coltescu in ultimele zile. FRF a cerut UEFA o ancheta separata care sa vizeze Basaksehir, pe langa cea in care sunt investigate incidentele de dupa disputa verbala dintre brigada romana si Webo.

"Am vorbit si cu Hategan, si cu Coltescu. A fost o discutie privata, am vrut sa aflu pozitia lor, sa ne dam seama daca sunt alte informatii care n-au aparut in spatiu public si care ar putea sa clarifice anumite lucruri. Am sesizat UEFA, am cerut o alta ancheta pentru a investiga ce s-a intamplat pana la incidentul cu Sebi Coltescu. Vrem sa stim care a fost implicarea staff-ului tehnic al echipei turce", a spus Burleanu.

Intrebat daca Sebastian Coltescu risca sa fie exclus si din arbitraj la nivel national daca va fi gasit vinovat de UEFA, Burleanu a evitat sa dea un raspuns categoric. Presedintele Federatiei spune ca imaginea Romaniei si statutul lui Hategan nu au fost afectate: "Nu stiu ce risca Sebastian Coltescu, asteptam sa se finalizeze aceasta ancheta. Vrem sa vedem care e rezultatul anchetei in ceea ce priveste echipa din Turcia. Imaginea Romaniei nu cred ca a fost afectata, nu cred ca Hategan poate pierde Euro 2021. Destule ziare au scris chiar si in franta despre un militantism al lui Demba Ba. Toate negocierile noastre de asociere cu un sponsor pentru arbitrajul romanesc nu au avut de suferit. Chiar si in aceste conditii! Maine vom prezenta primul sponsor pentru arbitraj din istoria fotbalului romanesc".

Burleanu e gata sa coopereze cu UEFA in cazul in care federatia europeana i-o va cere: "Nu a existat o solicitare, daca va exista, sigur ca vom prezenta materiale. Sebastian Coltescu nu e o persoana care sa se fi evidentiat cu un comportament rasist in toata cariera sa. Au fost foarte multe informatii. Asa cum ziceam mai devreme, asteptam raportul UEFA, apoi o sa avem o pozitie ca institutie pe care o reprezint."