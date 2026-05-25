CSA Steaua i-a găsit înlocuitor lui Daniel Oprița! Un fost campion al roș-albaștrilor, favorit să preia echipa

Viitorul lui Daniel Oprița la CSA Steaua București pare tot mai incert, după finalul dezamăgitor de sezon din Liga 2. 

„Militarii” au încheiat play-off-ul pe locul 5, cu doar trei victorii în 10 meciuri, iar antrenorul a lăsat să se înțeleagă că despărțirea este foarte aproape.

După ultimul meci al sezonului, cu FC Voluntari, Oprița a vorbit deschis despre problemele din club și despre lipsa unei direcții clare pentru viitor.

„Probabil a fost ultimul meci la Steaua. Eu mai am contract până la 30 iunie. Nu știe nimeni nimic despre buget, despre ce se întâmplă mai departe. Ori o desființăm, ori jucăm cu juniorii, ori avem drept de promovare”, a declarat tehnicianul.

Eugen Trică, favorit să o preia pe CSA Steaua

În acest context, conducerea clubului din Ghencea caută deja un înlocuitor, iar numele aflat în pole-position este Eugen Trică, informează ProSport.

Fost campion cu Steaua în sezonul 2000-2001, Trică este văzut drept o variantă care s-ar bucura de susținerea suporterilor, scrie sursa citată.

Tehnicianul de 49 de ani este liber de contract după despărțirea de FC Lovech și ar fi tentat de revenirea în Ghencea.

FCU Craiova, Concordia Chiajna, Juventus București, Nahda Club, UTA Arad, CFR Cluj, Metalul Reșita, Al-Ittihad, Poli Iași, Sportul Snagov, AFC Turris, Viitorul Tg. Jiu, Metaloglobus, Gloria Băneasa, Alexandria, Sohar SC și Lovech sunt echipele din CV-ul de antrenor al lui Eugen Trică.

