CSA Steaua i-a găsit înlocuitor lui Daniel Oprița! Un fost campion al roș-albaștrilor, favorit să preia echipa

„Militarii” au încheiat play-off-ul pe locul 5, cu doar trei victorii în 10 meciuri, iar antrenorul a lăsat să se înțeleagă că despărțirea este foarte aproape.

După ultimul meci al sezonului, cu FC Voluntari, Oprița a vorbit deschis despre problemele din club și despre lipsa unei direcții clare pentru viitor.

„Probabil a fost ultimul meci la Steaua. Eu mai am contract până la 30 iunie. Nu știe nimeni nimic despre buget, despre ce se întâmplă mai departe. Ori o desființăm, ori jucăm cu juniorii, ori avem drept de promovare”, a declarat tehnicianul.

Eugen Trică, favorit să o preia pe CSA Steaua

În acest context, conducerea clubului din Ghencea caută deja un înlocuitor, iar numele aflat în pole-position este Eugen Trică, informează ProSport.

Fost campion cu Steaua în sezonul 2000-2001, Trică este văzut drept o variantă care s-ar bucura de susținerea suporterilor, scrie sursa citată.