Dezvaluiri SOCANTE facute de Olaroiu! A fost IGNORAT de medicii pe care i-a ajutat in starea de urgenta cand unul dintre membrii familiei sale s-a INFECTAT cu Covid-19: "Nici macar nu mi-au raspuns!"

Cosmin Olaroiu (51 ani) a vorbit despre un episod mai putin placut prin care a trecut recent.

Antrenorul lui Jiangsu Suning a fost printre oamenii care s-au oferit sa ajute spitalele in perioada starii de urgenta. Mai exact, Olaroiu a asigurat, pe gratis, mancarea doctorilor de la Spitalul 'Victor Babes' pe perioada starii de urgenta, din propriul restaurant.

Cu toate astea, in momentul in care a avut nevoie de ajutor din partea medicilor, acestia i-au intors spatele. Olaroiu a dezvaluit cum a fost ignorat de doctorii pe care i-a ajutat, in momentul in care a solicitat ajutor pentru un membru al familiei sale, care a fost infectat cu Covid-19.

"E trist pentru mine sa vorbesc despre subiectul asta. Eu nu fac astfel de lucruri pentru presa sau pentru imagine. Nu traiesc aici, nu am de ce sa am popularitate. Vreau sa imi traiesc viata linistit.

Lumea ma percepe ca sunt arogant si ca nu vreau sa vorbesc. Nu sunt arogant, sunt un om care traiesc cu alti oameni, iar toti oamenii sunt la fel. Eu mananc cu un om care lucreaza, care face gradina, cu unul care conduce, traiesc cu toti. N-am o problema. Insa, incerc sa delimitez viata mea sociala de cea profesionala.

In momentul respectiv, cand doctorii erau in carantina si trebuia sa stea la spital inchisi, am discutat si aveau nevoie de aceasta sustinere. Eu m-am angajat sa fac lucrul acesta pe toata durata aceea, pana in iunie, iulie. Au fost cateva luni din martie... Restaurantul a fost inchis si a functionat doar pentru a livra mancare doctorilor. Gratis, bineinteles.

Da, iar cand a fost nevoie si am avut un caz de Covid in familia mea, nimeni n-a mai tinut cont ca eu i-am ajutat. Nimeni! Nici macar... Au avut altii grija de cel bolnav. Cei pe care nu i-am ajutat. Iar cei pe care i-am ajutat nici macar nu mi-au mai raspuns! Problema recunostintei e atunci cand o astepti. Daca nu astepti recunostinta de la oameni, nu te poate afecta. N-ai cum sa fii dezamagit!", a spus Olaroiu pentru Gazeta Sporturilor.