Vesti foarte proaste din Japonia! Pandemia de coronavirus poate duce la anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo

Sistemul de sanatate japonez este suprasolicitat, numarul cazurilor de Covid-19 a explodat din nou, cheltuielile au ajuns la un nivel nesustenabil si sondajele arata ca publicul vrea ca JO sa fie anulate.

In noiembrie 2020, in timpul ultimei vizite la Tokyo, Thomas Bach, presedintele CIO, spunea ca el si noul premier japonez, Yoshihide Suga, sunt "pe aceeasi lungime de unda, in deplina incredere si determinare" pentru a face Jocurile Olimpice "un mare succes", adaugand ca evenimentele "vor fi lumina de la capatul tunelului" in privinta combaterii pandemiei de coronavirus. La randul lui, Suga declara ca este increzator ca organizarea unei competitii "sigure si protejate" va oferi "dovada ca umanitatea a invins virusul".

Insa, de atunci, numarul cazurilor de infectare in Japonia a crescut din nou, ajungand acum la aproape 270.000 de cazuri si peste 3.600 de decese, iar premierul Suga a decis sa se instituie starea de urgenta in Tokyo si in trei prefecturi invecinate. In conditiile in care CIO dorea ca "un numar rezonabil de turisti straini" sa poate asista la competitie, autoritatile japoneze au calculat ca va fi greu sa poata asigura testarea si asistenta medicala pentru cei 11.000 de sportivi si alte cateva mii de antrenori, jurnalisti, oficiali si invitati, infrastructura sanitara din Tokyo fiind suprasolicitata la maximum chiar si acum.

In plus, cei 68 de sponsori nationali japonezi au fost de acord sa isi prelungeasca contractele de finantare cu un an, impreuna cu o infuzie de capital, insa pare putin probabil ca ei sa fie de acord cu inca o marire a cheltuielilor sau o noua amanare. De asemenea, bugetul initial de 7.3 miliarde de dolari, stabilit in 2013, cand s-a depus dosarul de candidatura, a urcat acum pana la 15.4 miliarde de dolari, doar masurile de preventie anti-Covid-19 necesitand 900 de milioane de dolari suplimentari, aceasta povara adaugandu-se unei economii stagnante si unui buget sufocat de o datorie publica uriasa (223% din PIB).

Un sondaj realizat in luna decembrie 2020 de postul public NHK a aratat 63% dintre japonezii intervievati au raspuns ca Jocurile Olimpice ar trebui amanate sau anulate, in timp ce doar 27% dintre ei au spus ca acestea ar trebui sa se desfasoare conform programului. Autoritatile japoneze au anuntat ca procesul de vaccinare va incepe cel mai devreme in luna februarie, asa ca o imunizare in masa contra coronaviruslui nu va fi posibila pana la finalul anului. Descoperirea unor noi variante de Covid-19, care au fost deja identificate in Japonia si au determinat interzicerea sosirilor nerezidentilor, ar putea duce la anuntarea deciziei, in luna martie 2021, de a organiza o Olimpiada de criza, fara spectatori straini si cu accelerarea desfasurarii probelor.

Romania are, in acest moment, 59 de sportivi calificati la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in 12 probe sportive, respectiv in competitiile de atletism, baschet, box, canotaj, ciclism, fotbal, gimnastica artistica, inot, kaiac-canoe, lupte, tenis de masa si tir sportiv.