Cale LIBERA pentru Rangers si Ianis Hagi in campionatul Scotiei! Celtic, decimata de Covid-19 pentru meciul cu Hibs

Rangers are un avans de 22 de puncte in fruntea clasamentului din Premiership.

In acest moment, echipa lui Steven Gerrard pare a nu avea nicio problema in a-si adjudeca titlul, cu atat mai mult cu cat principala contracandidata se confrunta cu probleme uriase cauzate de noul coronavirus.

Celtic, care este pe locul 2 in clasamentul campionatului scotian, a fost in cantonament in Dubai. La revenirea in Scotia, fotbalistul Christopher Jullien a fost depistat pozitiv cu Covid-19.

Este singurul caz din cadrul lotului, insa 14 jucatori vor lipsi de la meciul din aceasta seara, contra celor de la Hibernian. Asta pentru 13 coechipieri ai lui Jullien sunt considerati contacti directi ai fundasului, fiind obligati sa stea in izolare.

In aceeasi situatie se afla si antrenorul principal, Neil Lennon, dar si asistentul acestuia, John Kennedy, care au venit in contact cu fundasul infectat.

Celtic este in prezent pe locul 2 in clasamentul din Premiership, cu 43 de puncte acumulate dupa 19 meciuri. Rangers este lider, avand disputate 23 de partide in urma carora a acumulat 65 de puncte.