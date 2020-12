O noua tragedie a lovit clubul brazilian Chapecoense! Dupa catastrofa aviatica din 2016, brazilienii l-au pierdut si pe presedintele clubului, ucis de coronavirus!

Ghinioanele se tin lant de clubul brazilian.

In urma cu doar patru ani se petrecea tragedia in care 71 de persoane si-au pierdut viata in urma unui accident aviatic.

Avionul care ducea echipa brazliana la Medelin in Columbia pentru meciul tur al finale Cupei Sudamericana s-a prabusit pe 28 noiembrie 2016.

Acum, presedintele clubului Paulo Ricardo Magro a decedat dupa ce a fost infectat cu COVID-19.

"Cu inimile pline de tristete, va anuntam moartea lui Paulo Ricardo Magro, presedintele lui Chapecoense", a fost anuntul facut de clubul brazilian pe Twitter.

Magro a fost numit in functia de presedinte al clubului in august 2019.