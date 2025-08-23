După 2-2 la Aberdeen, Daniel Bîrligea a criticat în termeni duri prestația arbitrului Serdar Gözübüyük și chiar a cerut ca UEFA să deschidă o anchetă în cazul olandezului care l-a eliminat direct pe Juri Cisotti și care ar fi manifestat o atitudine arogantă pe toată durata jocului.

Mihai Stoica: "Nu știu dacă riscă Bîrligea o suspendare, dar nouă ni se poate întâmpla orice"



Întrebat dacă UEFA ar putea interveni după declarațiile lui Daniel Bîrligea și chiar să îl suspende pe atacantul lui FCSB, Mihai Stoica nu exclude total această variantă, însă spune că pare o variantă greu de crezut.



"Nu cred că riscă ceva Bîrligea, nu știu. Până acum, n-am auzit ca UEFA să suspende un jucător pentru declarații, dar nouă ni se poate întâmpla orice", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.



Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, care a catalogat arbitrajul de la Aberdeen drept "foarte slab", spune că a avut o discuție după meci cu Serdar Gözübüyük.



"Eu, după meci, am spus că faultul lui Cisotti e între galben și roșu. Nu văzusem faza. M-am dus la arbitru, dar s-a întors cu spatele și a plecat. El a zis că Cisotti nu a avut intenția să joace mingea. I-am spus că nu e roșu în orice situație în care jucătorul nu are intenția să joace mingea.

El a zis: 'Ba da!'. Ba nu! Dacă îl tragi de tricou, iei galben. N-am văzut nicio tragere de tricou în care să se dea roșu. Și e același lucru! Faultul lui Cisotti există, dar e mai mult din neglijență, el încearcă să-l ferească. A fost un arbitraj foarte slab", a mai spus Mihai Stoica.

20.000 de bilete anunță FCSB că a vândut deja pentru returul cu Aberdeen, de pe Arena Națională

Daniel Bîrligea: ”Sperăm ca cei de la UEFA să facă o anchetă!”

Atacantul roș-albaștrilor s-a declarat mulțumit de prestația sa și a echipei, având în vedere că FCSB a trebuit să se descurce în zece jucători, însă a fost dezamăgit de maniera de arbitraj a lui Serdar Gözübüyük.

Bîrligea a declarat că centralul a afișat o atitudine de superioritate față de jucătorii roș-albaștri și consideră că deciziile din teren i-a avantajat pe scoțieni.

”Cred că am făcut un meci excepțional, având în vedere că am rămas în minus cu un om. Am vorbit și cred că ne-am făcut toți datoria. Prin atitudinea din seara asta am revăzut echipa de anul trecut. Trebuie să jucăm așa și în mecul retur, dacă vom juca așa nu ne va depăși nimeni.

Ne-a ajutat mult și golul din a doua repriză, dar e greu să joci cu un om în minus. Cred că am făcut-o destul de bine, un rezultat care ne putea ajuta mai mult dacă nu era acel gol în minutul 89. În deplasare, cu un stadion full pentru ei și un om în minus, cred că e un rezultat ok. E frumos, sunt organizați, susțin echipa și le dau o mână de ajutor. Și noi am simțit anul trecut că ne-au ajutat suporterii la fiecare meci. Sperăm să ne susțină și săptămâna viitoare.

Cred că arbitrul a venit puțin în favoarea lor. În al doilea minut mi-a spus că vorbesc prea mult și i-am spus doar că era un fault mai evident. Din două în două minute ne spunea că vorbim prea mult, ne-a dat galbene, galbene, galbene. S-a văzut și la acel ’roșu’. Cred că nici nu l-a atins, nu am văzut niciun control VAR. A zis ’nu, nu, nu’, nu puteai să vorbești cu el, nu știu din ce țară a venit el să se creadă... cine știe... Nu cred că a arbitrat bine. Sper să avem un arbitraj corect în meciul retur pentru a putea să jucăm fotbal. Așa nu se poate.

Asta se poate întâmpla, ne puteam organiza mai mult, nu știu care a fost problema, vom avea plusul ăsta în retur, sunt jucători titulari, ne vor ajuta.

Așa am simțit-o (n.r. assist-ul la golul lui Olaru), cred că era unica soluție pentru echipă. Puteam să șutez la poartă, să fiu egoist, dar am simțit să pasez și am fost mai fericit. Darius ne-a ajutat mult, s-a văzut că e căpittnul nostru și dă totul pentru echipă.

Va fi un meci destul de greu, sunt o echipă bună, dar dacă vom juca la fel ca în această seară, cu plusurile care vor veni, cred că doar trebuie să luptăm și să avem aceeași atitudine. Acolo e care pe care, dar nu cred că e vreo favorită. Va fi un meci frumos și abia aștept să îl jucăm”, a spus Daniel Bîrligea după meci.

Atacantul a vorbit despre nemulțumirile sale cu privire la arbitraj și la zona mixtă, unde a cerut și o anchetă UEFA: ”Cred că a fost o greșeală, sperăm ca cei de la UEFA să facă o anchetă ceva. Din primul minut a ținut cu ei. Din al doilea minut mi-a spus că vorbesc cu ei. Nu știu cu ce aroganță a venit sau de unde a venit. A stricat fotbalul”.

