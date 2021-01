Drama traita de Olaroiu de Craciun! Fiul sau a fost in stare grava din cauza COVID-19! "Am fost foarte speriati, el nu a fost bine deloc!" Nu s-a stiut nimic pana acum

Cosmin Olariu a recunoscut ca de Craciun a trecut prin momente dificile.

El a venit in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna cu familia, dar cand a ajuns acasa, baiatul lui era infectat cu noul coronavirus. El a dezvaluit ca starea fiului sau s-a agravat si a avut nevoie de internare la spital. Medicii si-au facut bine treaba, iar dupa revelion copilul lui Olaroiu a fost externat din spital.

"Baiatul meu a avut. Cand am ajuns acasa de Craciun el nu se simtea bine, am zis sa il sun pe doctor pentru ca aveam o relatie cu el, pentru a-l intreba ce sa fac. Nu stiam ce sa fac. Nu am trecut printr-o experienta din asta. El a spus ca trebuie evaluat. Ca o sa sune la spital sa il preia cineva pentru a fi evaluat. Sa ii faca CT. Chestii din astea si ca ma va suna dupa. Nu am mai primit telefon inapoi. Am zis ok. O avea treaba, e Craciunul. Nu avea de ce sa ii arda de mine la momentul ala. Nu ma bazam pe el sa imi rezove problemele. Eu ma bazam pe mine.

Dupa starea lui s-a agravat. Am sunat la ambulanta pe care eu nu am mai vazut-o pana acum in Romania. Nici el nu stia ca exista. Daca noi avem astfel de ambulante in Romania, e un lucru extraordinar. Insa cei de acolo s-au comportat foarte bine. Am mers la Spitalul Judetean Ilfov unde a fost tratat si vreau sa le multumesc celor de acolo pentru modul cum s-au comportat cu el. Noi nu aveam acces. In cateva zile s-a simtit mai bine si a fost dupa revelion externat. Am fost foarte speriati, el nu a fost bine deloc. O situatie destul de grava. Dar au fost niste oameni care se pricep si care au reusit sa rezolve o problema. Acum se simte bine", a declarat Olaroiu pentru TelekomSport.