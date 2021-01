Fanii care se vaccineaza impotriva COVID-19 vor putea sa mearga pe stadioane! Planul oficialilor din Serie A

Echipele din campionatul italian ar putea sa se bucure de prezenta fanilor pe stadioane cu o singura conditie.

Paolo Dal Pino, presedintele Seriei A, i-a propus Guvernului ca fanii care sunt vaccinati impotriva noului coronavirus sa aiba voie pe stadioane. S-a pus in discutie si varianta in care fotbalistii ar fi vaccinati pentru ca ei sa nu mai faca testele pentru coronavirus periodic. Italia se numara printre tarile din Europa afectate puternic de coronavirus, alaturi de Spania.

"Cred ca am putea sa fim capabili sa permitem accesul cetatenilor vaccinati in stadioane. Am prezentat Guvernului un plan de 300 de pagini despre cum putem sa-i primim pe fani inapoi pe arene in siguranta, cu o capacitate redusa cu 20-30 la suta.

Nu am primit niciun raspuns, nici macar un telefon. Asa ca sper ca macar cei vaccinati sa poata intra" a spus Paolo Dal Pino, presedintele Seriei A, pentru Rai 1.