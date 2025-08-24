Eintracht Frankfurt - Werder Bremen, din prima etapă de Bundesliga s-a încheiat cu victoria cu 4-1 a gazdelor.

Imediat după fluierul final a avut loc un episod inimaginabil.

Confuzie incredibilă! Jurnalista l-a încurcat pe fotbalist

La interviurile de după meci și-a făcut apariția fotbalistul lui Werder Bremen, Marco Friedl, care avea tricoul portarului de la Frankfurt, Michael Zetterer, în urma unui schimb de tricouri la finalul duelului.

Katharina Kleinfeldt a fost indusă în eroare de faptul că fotbalistul avea echipamentul lui Frankfurt pe el și a crezut că este portarul echipei câștigătoare astfel că și-a început interviul cu întrebarea: „Este această victorie la debut cea la care te așteptai?”.

Vizibil confuz căpitanul lui Werder Bremen i-a răspuns: „Sunt jucătorul lui Werder Bremen, în caz că nu știai”, iar apoi au urmat scuzele reporteriței de la Sky: „Oh, e vina mea. Îmi pare rău. Îmi cer scuze! O vom lua de la capăt!”.

Cei doi au trecut peste momentul jenant și interviul a continuat.