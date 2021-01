Caz IREAL in calificarile Australian Open: un jucator a aflat ca are COVID-19 cand era la o palma de victorie | Decizia organizatorilor I-A SCOS DIN SARITE pe ambii tenismeni 

Patanie incredibila in meciul disputat de americanul Denis Kudla si marocanul Elliot Benchetrit in calificarile AO 2021.

Scene ireale in calificarile premergatoare Australian Open 2021: organizatorii au aflat ca americanul Denis Kudla (114 ATP) a fost depistat pozitiv la testul COVID-19 abia in timpul celui de-al doilea set al meciului pe care acesta il disputa impotriva marocanului Elliot Benchetrit (221 ATP).

Pe cand Denis Kudla conducea cu 6-4, 5-3, supervizorul turneului s-a apropiat de antrenorul acestuia si l-a informat ca jucatorul pe care il pregateste este infectat cu Sars-CoV-2. Arbitrul de scaun nu a incheiat subit partida, lasand game-ul in desfasurare sa se incheie, doar ca sa decida minute mai tarziu excluderea jucatorului din SUA din turneu, noteaza GSP, potrivit informatiilor relatate de publicatia spaniola, Marca.

Mai mult decat atat, oficialii Australian Open au decis de asemenea eliminarea marocanului Elliot Benchetrit, considerat contact direct al jucatorului infectat, Denis Kudla, prin urmare Dane Sweeny, pustiul care l-a invins in trei seturi pe Marius Copil in primul tur al calificarilor va sari peste turul doi preliminar si va avea o zi in plus de repaus pentru a pregati finala calificarilor.

"Credeam ca testele au menirea sa ne protejeze, sa aflam inaintea meciului. Intram in contact cu arbitrul de scaun, cu cei de linie. Alta problema. Mai sunt jucatori considerati lucky losers care au ramas aici, asteptand un semn. De ce nu ne inlocuiesc in turul urmator? Un jucator va ajunge in finala, jucand un singur meci. Altceva. Kudla a facut doua teste inainte sa ajunga la Doha, deci e clar ca s-a imbolnavit aici. Asta ar putea fi o problema," a declarat Elliot Benchetrit la finalul partidei.

"Au primit rezultatul la scorul de 5-3. Daca as fi castigat acel game, m-as fi calificat pentru turul al doilea. Acum asteptam sa vedem daca sunt considerat contact direct sau nu, iar daca raspunsul e pozitiv, am ghinion dublu, pentru ca am pierdut meciul, am jucat cu un tip pozitiv la COVID-19 si nici nu au primit rezultatul testelor inainte de meci. Mai mult decat atat, acum trebuie sa stau o saptamana in camera, carantinat," s-a plans Benchetrit intr-un video transmis in direct pe Instagram.